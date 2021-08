L’incredibile risposta di Lewis Hamilton al box Mercedes: “Voglio fumare la vostra stessa roba” Lewis Hamilton all’Hungaroring ha vissuto tre gare in una, il filo conduttore del suo Gran Premio d’Ungheria è stato rappresentato da una parola: ‘rimonta’. Quando era ultimo Hamilton ha sentito via radio il team dirgli che avrebbe potuto vincere, lui non ci credeva affatto e mentre sentiva le parole degli ingegneri Mercedes ha pensato: “Avrei voluto fumare la stessa roba che si stavano fumando loro”.

A cura di Alessio Morra

Ha vissuto una gara folle Lewis Hamilton in Ungheria, l'ultima prima della pausa estiva. L'inglese è partito in pole, ha evitato guai al via, ma nella successiva partenza è stato fregato dalla strategia sua e del team, che di fatto lo ha rispedito all'ultimo posto. Un Hungaroring di rincorsa per Lewis che si è trovato a dover rimontare, a un certo punto della gara si è ritrovato ultimo, dopo aver effettuato il secondo pit stop, l'undercut si è rivelato vincente Hamilton è riuscito a mettersi alle spalle soprattutto Verstappen, ma anche Ricciardo e Gasly, la gara di rimonta è proseguita e in quel frangente il suo ingegnere lo incitava gli chiedeva di non sbagliare perché poteva vincere, nonostante gli oltre cinquanta secondi di ritardo da Ocon. E parlando di quei momenti simpaticamente il sette volte campione del mondo ha rivelato cosa ha pensato quando dai box lo incitavano e gli chiedevano di vincere: "Ho pensato che avrei voluto fumare la stessa roba che si stavano fumando loro".

La rimonta poi è riuscita e se non ci fossero stati quei sette giri alle spalle di Fernando Alonso l'inglese probabilmente avrebbe superato pure Vettel (poi squalificato) e Ocon. Poco male. Perché il podio è stato conquistato e Verstappen è stato superato in classifica, e dopo una gara così complicata un risultato come questo è più che positivo. A motorsport-total.com, il leader del Mondiale ha esaltato il suo team che gli dà molta forza: