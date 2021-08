GP d’Ungheria stravolto da una partenza folle: decisi i colpevoli La partenza del Gran Premio d’Ungheria è stato incredibile. Bottas ha sbagliato allo start, ha centrato Norris e ha innescato una carambola che ha coinvolto Verstappen e Perez. Mentre Leclerc è finito fuori dopo la prima curva a causa di una manvora azzardatissima di Lance Stroll, a sua volta fuori. Bottas e Stroll giudicati colpevoli sono stati penalizzati.

A cura di Alessio Morra

Esteban Ocon ha vinto il Gran Premio d'Ungheria. Una sorpresa incredibile. Il francese non aveva mai vinto in Formula 1. Ce l'ha fatta perché è stato autore di una gara perfetta, non ha sbagliato mai, ma è stato anche agevolato dalle prime assurde fasi in cui si sono ritirati Bottas, Leclerc, Perez, Norris e Stroll, e poi perché Hamilton è stato l'unico a non cambiare le gomme quando la gara è ripartita. Determinante è stata la partenza che costa anche grosse penalizzazioni e Bottas e Stroll, che ha eliminato Leclerc e ha fatto arrabbiare sia il monegasco che il team principal Ferrari Binotto.

L'errore di Bottas provoca un incidente al via

Si parte sotto la pioggia. La tensione è enorme, più del solito, perché piove e perché si corre dopo l'incidente di Silverstone e le conseguenti e infinite polemiche. Hamilton e Verstappen partono bene, non vogliono rischiare, Bottas invece si pianta, fa un'enorme fatica a scattare, accelera quando si vede superato da diverse vetture e sbaglia, ha accelerato e non ha valutato bene il punto di frenata, tampona in pieno Norris, che perde il controllo della McLaren e colpisce Verstappen, finisce fuori anche Sergio Perez. Errore clamoroso di Bottas, che è stato punito con cinque posizioni di penalità in griglia per il Gp del Belgio di Spa e con due punti sulla patente.

Stroll sperona Leclerc

Peggio di Bottas ha fatto Lance Stroll. Il canadese l'ha fatta davvero grossa. Leclerc parte con cautela, vede le difficoltà degli altri, le evita e prova a mettersi dietro a Hamilton, ma dopo aver quasi girato la prima curva è stato centrato in pieno da Stroll che ha azzardato un sorpasso assurdo, frena in ritardo, finisce nell'erba e a quel punto la sua Aston Martin era impossibile da controllare, speronato Leclerc che dopo la gara era furioso: "Questa è stata una gara di bowling, una m***a". Stroll come Bottas è stato penalizzato con due punti sulla patente e cinque posizioni di penalità in griglia a Spa.