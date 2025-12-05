Formula 1
video suggerito
video suggerito

Lewis Hamilton ritrova il sorriso ad Abu Dhabi: sente una frase e risponde solo con una parola

Hamilton ad Abu Dhabi chiuderà la peggior stagione della sua carriera in F1. Il pilota inglese ha ritrovato il sorriso dopo le Fp2 quando gli è stata posta una semplicissima domanda.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

La peggior stagione della carriera di Lewis Hamilton si sta per concludere. Due giorni e stop. Qualifiche e GP, che senz'altro vorrebbe chiudere almeno nella top ten, per non fare un'altra gara senza punti, non certo per difendere il sesto posto del Mondiale Piloti, che a chi ha vinto sette titoli Mondiali interessa poco. Al termine del suo venerdì durante un'intervista d'incanto ha ritrovato il sorriso, un sorriso a trecentosessanta gradi, sincero, seguito a una domanda semplice.

Hamilton dopo le libere di Abu Dhabi

Hamilton non è mai salito sul podio, può vantare come miglior risultato un paio di quarti posti, mentre nelle Qualifiche è arrivato al massimo terzo. La Sprint Race vinta in Cina certamente non gli basta. Un'annata che probabilmente terminerà da settimo nel Mondiale Piloti. Ma è anche l'extra pista che non è andato come voleva l'inglese. L'essere ad Abu Dhabi gli ha dato un po' di animo, si è visto già al giovedì, poi addirittura al fianco di Verstappen nella cena che ha organizzato.

Dopo le libere del venerdì, chiusa ampiamente fuori dalla top ten, Hamilton si è presentato per la solita serie di interviste e in una di questa ha ricevuto una domanda secca. Gli è stato chiesto come si sentisse in questo che è l'ultimo venerdì stagionale a bordo della Ferrari SF-25. Sorriso gigantesco, puro, sincero. Risposta con una parola: "Thankful", che in inglese significa grato o riconoscente. Termine che quindi si può declinare in modo differente.

Leggi anche
Verstappen si divora Norris e Piastri in conferenza ad Abu Dhabi: una masterclass di comunicazione

Lewis fiducioso per l'ultimo weekend di F1 2025

Poi ha parlato del suo venerdì, che ha visto una sola sessione, perché nella prima ha corso Arthur Leclerc: "Mi sento bene. Arthur senz'altro ha fatto un buon lavoro. È stato bello, è sempre bello vedere i giovani emergere e fare quello che fanno, vederli brillare. Sono rimasto indietro, ma ho fatto del mio meglio per riprendere il ritmo il più velocemente possibile e ovviamente ho dovuto affrontare un equilibrio piuttosto difficile nella sessione, quindi abbiamo del lavoro da fare. Dobbiamo recuperare nell'ultimo settore, perché nei primi due non sono male".

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
mondiali
Alle 18 il sorteggio per i Mondiali 2026, l'Italia anche se non è qualificata è in 4ª fascia
La procedura del sorteggio dei Mondiali 2026 sarà abbastanza cervellotica: i criteri e come funziona
Perché si sorteggiano i gironi dei Mondiali prima di sapere quali squadre passano i prossimi playoff
L'Iran parteciperà regolarmente al sorteggio dei Mondiali 2026 dopo i visti negati dagli USA: il 'caso' e le proteste
Quale può essere il girone migliore o quello peggiore per l'Italia ai Mondiali, se supera gli spareggi
Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi: dove vederlo in tv, fasce e come funziona
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views