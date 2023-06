Leclerc sconfortato da quanto scoperto a Maranello, la Ferrari resta un enigma: “È preoccupante” Alla vigilia del GP del Canada il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha rivelato l’inquietante esito delle indagini fatte a Maranello sui problemi alla SF-23 che hanno compromesso la sua ultima gara a Barcellona svelando una certa preoccupazione per le mancate risposte arrivate dai tecnici del Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il flop nell'ultimo round di Barcellona, la Ferrari arriva al GP del Canada della Formula 1 2023 con più dubbi che certezze sulla SF-23 e sul nuovo consistente pacchetto di aggiornamenti introdotto proprio nel weekend spagnolo. Il team di Maranello infatti non sembra aver compreso quale sia stato il problema alla rossa numero #16 che ha compromesso le qualifiche di Charles Leclerc in Spagna conclusesi con una clamorosa eliminazione in Q1 che lo ha poi costretto ad una gara molto complicata in cui, causa una SF-23 dalle prestazioni altalenanti e gliattriti con il muretto per quel che riguarda la strategia, non è riuscito ad andare oltre la 12ª posizione finale.

Sia il pilota che il team principal al termine delle qualifiche erano convinti ci fosse stato un guasto nella parte posteriore della vettura, tanto da sostituire l'intero retrotreno per la corsa del giorno dopo, ma le analisi condotte dagli ingegneri del Cavallino nei giorni successivi sembrano aver smentito tale ipotesi. A rivelarlo è stato lo stesso Charles Leclerc nella conferenza stampa di presentazione del GP del Canada: "Non abbiamo scoperto nessun problema in particolare circa le difficoltà che ho avuto sabato in Qualifica a Barcellona" ha difatti amaramente ammesso il pilota monegasco riguardo alle indagini svolte a Maranello sulla monoposto con cui ha girato nel Q1 in Spagna.

La SF-23, alla vigilia del Gran Premio di Montreal, resta dunque un enigma. E la cosa ha destato molta preoccupazione in Charles Leclerc che non ha potuto nascondere il suo sconforto per il fatto che in Ferrari non abbiano ancora capito quale sia stato il problema che ha compromesso la sua ultima gara: "Per ora non abbiamo una spiegazione, e questo è un po' più preoccupante" si è difatti lasciato sfuggire il 25enne di Monte Carlo visibilmente preoccupato per questa inaspettata situazione in cui si trova.

E inevitabilmente ciò ha minato anche le sue, già poche, certezze in vista del GP del Canada dato che non si può escludere che il problema alla sua SF-23 si ripresenti nuovamente anche sulla pista di Montreal e comprometta anche questo ottavo weekend di gara del Mondiale di Formula 1 2023: "È qui in Canada che dobbiamo insistere e cercare di capire il motivo di queste problematiche. Perché la sensazione che ho avuto a Barcellona è stata davvero brutta e ci sono i dati che lo dimostrano" ha difatti chiosato Charles Leclerc che di certo non si aspettava di trovarsi in questa situazione dopo l'introduzione del pacchetto di aggiornamenti che avrebbe invece dovuto permettere alla Ferrari di ridurre il gap dalla Red Bull.