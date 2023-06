Formula 1 oggi, orari TV GP Spagna su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming, Verstappen in pole

La Formula 1 torna in pista con la gara di oggi del GP Spagna a Barcellona. L'orario della partenza è alle 15.00, Verstappen in pole nella griglia di partenza davanti alla Ferrari di Sainz e a Norris dopo le qualifiche. Leclerc parte dal fondo e va a caccia di rimonta. La gara di F1 oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW. Disponibile la diretta in chiaro in contemporanea su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

La griglia di partenza del GP di Spagna della Formula 1 2023

2ª FILA: 3. Lando Norris (McLaren), 4. Lewis Hamilton (Mercedes)

3ª FILA: 5. Lance Stroll (Aston Martin), 6. Esteban Ocon (Alpine)

4ª FILA: 7. Nico Hulkenberg (Haas), 8. Fernando Alonso (Alpine)

5ª FILA: 9. Oscar Piastri (McLaren), 10. Pierre Gasly (Alpine)*

6ª FILA: 11. Sergio Perez (Red Bull), 12. George Russell (Mercedes)

7ª FILA: 13. Zhou Guanyu (Alfa Romeo), 14. Nyck De Vries (AlphaTauri)

8ª FILA: 15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 16.Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9ª FILA: 17. Kevin Magnussen (Haas), 18. Alexander Albon (Williams)

10ª FILA: 19. Charles Leclerc (Ferrari), 20. Logan Sargeant (Williams)

*doppia penalità da 6 posizioni complessive per due impending commessi in qualifica

