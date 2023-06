La Ferrari delude anche con la nuova SF-23, Verstappen domina il GP Spagna: sul podio le Mercedes Max Verstappen domina anche il GP di Spagna della Formula 1 2023 davanti alle Mercedes di HAmilton e Russell: deludenti le Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla SF-23. Sainz solo 5°, Leclerc fuori dai punti.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari sorprende in negativo nel GP di Spagna del Mondiale di Formula 1 2023 con la SF-23 aggiornata che non brilla. Carlos Sainz finisce infatti fuori dal podio dopo esser scattato dalla seconda casella della griglia di partenza mentre Charles Leclerc ha concluso la sua rimonta dopo lo start dalla pit-lane fuori dalla zona punti. Nessuna sorpresa a Barcellona invece per quel che riguarda il vincitore con il leader della classifica Max Verstappen che si impone stando in testa alla corsa dall'inizio alla fine e prendendosi anche il punto aggiuntivo per il giro veloce.

Sorpresa invece per la nuova Mercedes che dopo gli aggiornamenti sembra essere tornata competitiva. La scuderia tedesca piazza infatti entrambi i suoi piloti sul podio con Lewis Hamilton 2° e George Russell 3°. La rimonta di Sergio Perez con l'altra Red Bull si ferma infatti alla quarta posizione, appena davanti a Sainz. Non brillantissime nella gara spagnola le Aston Martin con Alonso e Stroll che hanno concluso la gara rispettivamente al 6° e 7° posto.

L'ordine d'arrivo del GP di Spagna della Formula 1 2023

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Lewis HAMILTON (Mercedes) +24.090 George RUSSELL (Mercedes) +32.389 Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +35.812 Carlos SAINZ (Ferrari) +45.698 Lance STROLL (Aston Martin) +63.320 Fernando ALONSO (Aston Martin) +64.127 Esteban OCON (Alpine) +69.242 Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) +71.878 Pierre GASLY (Alpine) +73.530 Charles LECLERC (Ferrari) +74.419 Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +75.416* Oscar PIASTRI (McLaren) 1 L Nyck DE VRIES (AlphaTauri) 1 L Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) 1 L Alexander ALBON (Williams) 1 L Lando NORRIS (McLaren) 1 L Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) 1 L Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) 1 L Logan SARGEANT (Williams) 1 L

*penalità di cinque secondi sul tempo finale