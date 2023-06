Leclerc partirà dalla pit lane nel GP Spagna: aveva ragione, la sua Ferrari è stata stravolta Novità per il GP Spagna di Formula 1, con Leclerc che invece di partire dalla decima fila dopo il flop in Q1 sarà costretto a muoversi dalla pitlane.

A cura di Marco Beltrami

Charles Leclerc nelle qualifiche del GP Spagna è rimasto sconcertato dalla sua Ferrari con cui è stato eliminato addirittura nel Q1. Il pilota monegasco ha fatto riferimento a problemi tecnici riscontrati in pista e capaci di vanificare quanto fatto in precedenza. A poche ore dalla gara, la scuderia di Maranello ha ha deciso di cambiare delle componenti della Rossa con novità importanti dunque in griglia di partenza per Charles.

Molto più di un sospetto per il pilota dopo il disastroso Q1. Impossibile attribuire il 19° tempo a suoi errori per lui che nell'abitacolo della Ferrari si era reso conto che qualcosa non andava come avrebbe dovuto. Ha addirittura rivelato a Sky di aver rischiato di finire a muro quando andava a 60 chilometri all'ora: "Sarei molto sorpreso se la macchina fosse a posto. La cosa che mi dice che c'è qualcosa che non andava è che facevo le curve a destra e andava benissimo, ma sinistra c'era qualcosa sulla posteriore destra che non mi tornava".

Lavoro duro dunque per il team a ridosso di un GP Spagna già in salita, considerando il posizionamento nella 10a e ultima fila della Ferrari di Leclerc. Alla fine i problemi segnalati dal pilota sono stati riscontrati anche dagli ingegneri che hanno dunque optato per delle novità da apporre alla vettura. Il Senior Performance Engineer della Ferrari Jock Clear ha confermato: "Abbiamo colto l'occasione per cambiare il cambio, ed effettivamente tutto il backend (il retrotreno, ndr) davvero per assicurarci che non ci sia nulla di spiacevole. Sono state apportate anche altre modifiche alle specifiche, presumibilmente per dargli maggiori possibilità di sorpasso".

Ovviamente come da regolamento questi cambi comporteranno delle novità di posizionamento per la Ferrari alla partenza del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Leclerc sarà costretto a partire non dalla griglia di partenza e dalla decima e ultima fila, ma dalla pitlane. Non un vero e proprio stravolgimento per il ferrarista che sia prima che dopo dovrà fare i conti con una gara molto complicata e in cui dovrà provare a rimontare. La speranza è che almeno dopo i vari cambi la vettura sia nuovamente competitiva.