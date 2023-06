Cambia la griglia di partenza del GP di Spagna della Formula 1: pesante penalità dopo le qualifiche Una doppia penalità comminata dai Commissari della Formula 1 dopo le qualifiche stravolgono la griglia di partenza del GP di Spagna della F1 2023: rivoluzionate le prime file dello schieramento per la gara sul circuito di Barcellona.

A cura di Michele Mazzeo

La penalità comminata dai Commissari FIA dopo le qualifiche ha stravolto la griglia di partenza del GP di Spagna della Formula 1 2023. Ad essere interessate sono soprattutto le prime file dato che a dover scontare la pesante sanzione è il pilota dell'Alpine Pierre Gasly che nelle qualifiche si era guadagnato il diritto a scattare dalla quarta casella nella gara della domenica sul circuito di Barcellona.

Il francese ha infatti ricevuto una penalità di 6 posizioni per due "impeding evitabili" di cui è stato protagonista nel corso della qualifica sul tracciato catalano: il transalpino ha infatti prima danneggiato il pilota della Ferrari Carlos Sainz mettendosi sulla sua traiettoria mentre quest'ultimo stava per chiudere il proprio giro lanciato e poi, in un altro punto del circuito, ha fatto lo stesso andando ad intralciare l'incedere di Max Verstappen.

Per quanto Pierre Gasly abbia provato a convincere gli Stewards FIA in Formula 1 di non aver ostacolato volontariamente i due piloti, questo non gli ha evitato di beccarsi la doppia penalità che vanifica di fatto quanto di buono fatto nel corso delle qualifiche del GP di Spagna, dato che ora scatterà soltanto dalla decima casella della griglia di partenza. Ad approfittare di questa sanzione comminata all'alfiere dell'Alpine sono dunque Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Oscar Piastri che avanzano tutti di una posizione rispetto a quella che avevano conquistato in qualifica.

Nessuna penalità invece per George Russell investigato, come il francese, dopo le qualifiche del GP di Spagna per il paradossale incidente con il compagno di squadra Lewis Hamilton nella Q2. Mano leggera dei Commissari FIA nei suoi confronti dato che il giovane britannico e il team Mercedes se la sono cavata ricevendo soltanto un avvertimento per quanto era avvenuto sulla pista di Barcellona poco prima.

La nuova griglia di partenza del GP di Spagna della Formula 1 2023 dopo le penalità

1ª FILA: 1. Max Verstappen (Red Bull), 2. Carlos Sainz (Ferrari)

1. Max Verstappen (Red Bull), 2. Carlos Sainz (Ferrari) 2ª FILA: 3. Lando Norris (McLaren), 4. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren), 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 3ª FILA: 5. Lance Stroll (Aston Martin), 6. Esteban Ocon (Alpine)

5. Lance Stroll (Aston Martin), 6. Esteban Ocon (Alpine) 4ª FILA: 7. Nico Hulkenberg (Haas), 8. Fernando Alonso (Alpine)

7. Nico Hulkenberg (Haas), 8. Fernando Alonso (Alpine) 5ª FILA: 9. Oscar Piastri (McLaren), 10. Pierre Gasly (Alpine)*

9. Oscar Piastri (McLaren), 10. Pierre Gasly (Alpine)* 6ª FILA: 11. Sergio Perez (Red Bull), 12. George Russell (Mercedes)

11. Sergio Perez (Red Bull), 12. George Russell (Mercedes) 7ª FILA: 13. Zhou Guanyu (Alfa Romeo), 14. Nyck De Vries (AlphaTauri)

13. Zhou Guanyu (Alfa Romeo), 14. Nyck De Vries (AlphaTauri) 8ª FILA: 15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 16.Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 16.Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 9ª FILA: 17. Kevin Magnussen (Haas), 18. Alexander Albon (Williams)

17. Kevin Magnussen (Haas), 18. Alexander Albon (Williams) 10ª FILA: 19. Charles Leclerc (Ferrari), 20. Logan Sargeant (Williams)

*6 posizioni di penalità per doppio impeding nelle qualifiche