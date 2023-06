Tensione in Ferrari durante il GP Spagna, Leclerc ignorato dal muretto: la prende malissimo Tensione in Ferrari durante la gara del GP di Spagna della Formula 1 2023: il muretto ignora la volontà di Charles Leclerc per le gomme da montare nel secondo pit-stop, il monegasco la prende malissimo e reagisce mettendo in grande imbarazzo il team di Maranello.

GP di Spagna da dimenticare per Charles Leclerc che chiude questa settima gara del Mondiale di Formula 1 2023 finendo addirittura fuori dalla zona punti. Deludentissimo dunque il weekend sul circuito di Barcellona per il pilota monegasco che, proprio quando la Ferrari ha introdotto il nuovo sostanzioso pacchetto di aggiornamenti alla SF-23, ha dovuto fare i conti con la sua peggior prestazione stagionale condizionata ovviamente dalla clamorosa eliminazione nelle Q1 delle Qualifiche che lo ha costretto a sostituire tutto il retrotreno della sua vettura e partire quindi dalla pit-lane nella corsa della domenica. Ma anche nel corso di quest'ultima non sono mancate ulteriori delusioni per il 25enne di Monte Carlo che si aspettava quantomeno di riuscire a rimontare fino alla zona punti e che invece, a causa dei soliti problemi di degrado gomme, non è riuscito ad andare oltre la 12ª posizione (finendo poi 11° nell'ordine d'arrivo per la penalità comminata a Tsunoda).

E non sono mancati nemmeno i momenti di grande tensione all'interno del team soprattutto al momento della seconda sosta ai box. Dopo esser partito con le gomme hard ed essere stato costretto ad anticipare il primo pit-stop perché, a causa di uno scarso grip con le anteriori, non riusciva a farle funzionare bene, il monegasco sembrava aver trovato un buon feeling con la sua SF-23 nel momento in cui gli sono stati montati gli pneumatici a mescola morbida. Quando dunque si è dovuto decidere quale gomme montare per l'ultimo stint di gara Charles Leclerc (che tra l'altro aveva a disposizione diversi set di gomme nuove data l'eliminazione prematura in qualifica) non sembrava aver alcun dubbio. Il suo ingegnere di pista Xavi Marcos infatti gli comunica che a breve dovrà rientrare ai box per montare gli pneumatici a mescola dura ("Box for hards") ma lui risponde imponendosi per avere le gomme più morbide ("No, no! Andiamo con le soft") con Marcos che dice di aver ricevuto la sua volontà ("Copy that").

A quel punto il pilota, giunto ormai in prossimità dell'ingresso della pit-lane, chiede se il pit-stop è confermato ("Rientro ai box comunque?") trovando risposta affermativa da parte dell'ingegnere di pista che lo fa rientrare con il tradizionale "Box, box!". Proprio nel momento in cui Leclerc ha già imboccato la corsia dei box dal muretto della Ferrari arriva la doccia gelata: "Montiamo le hard!" ignorando dunque completamente la volontà del driver monegasco. Quell'episodio fa salire la tensione alle stelle con il 25enne di Monte Carlo che rientra in pista e da lì al termine del gran premio piomba in un infastidito silenzio mettendo fine alle comunicazioni via radio con Xavi Marcos e con il muretto della scuderia di Maranello. Evidente dunque la sua frustrazione per essere stato completamente ignorato e di aver saputo che, nonostante non le volesse, gli avrebbero montato comunque le gomme hard quando ormai non c'era più tempo per far valere le proprie ragioni.

Un'arrabbiatura che si evince anche dall'intervista rilasciata al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: "Purtroppo è andata meglio. Ma dobbiamo lavorare tanto. Abbiamo un'inconsistenza incredibile. Con le stesse gomme durante la stessa gara cambia totalmente: in uno stint va bene, nell'altro va male. Ieri era il posteriore a dare problemi, oggi l'anteriore nel primo stint. Per tutte le due macchine è stata una gara difficile con le gomme: è stata deludente come gara. Ora è da tanto tempo che soffriamo nella gestione delle gomme e ancora oggi non abbiamo la soluzione" ha difatti detto un visibilmente deluso Charles Leclerc analizzando il brutto GP di Spagna della Ferrari nonostante il rivoluzionario pacchetto di aggiornamenti alla SF-23 portato per l'occasione dalla scuderia di Maranello.