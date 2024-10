video suggerito

Norris conquista la pole ad Austin: l’incidente di Russell beffa Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Sainz Lando Norris centra la pole nelle Qualifiche del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024 battendo Max Verstappen e le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il britannico della McLaren favorito dall’incidente di George Russell nel finale del Q3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lando Norris conquista la pole position del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024. Dopo aver conquistato la pole della Sprint e aver vinto la mini-gara, Max Verstappen non è riuscito a ripetersi nelle Qualifiche che hanno determinato la griglia di partenza per la gara di domenica. A penalizzare l'olandese della Red Bull e premiare il britannico della McLaren, suo rivale per il titolo iridato, è stato l'incidente di George Russell in Curva 19 al momento dell'ultimo giro lanciato del Q3.

L'impatto con le barriere del pilota Mercedes ha infatti costretto tutti gli altri piloti ad alzare il piede non potendo dunque completare il proprio giro (sia Verstappen che le Ferrari di Sainz e Leclerc si stavano migliorando parecchio) e regalato così la pole position a Lando Norris che aveva messo a segno la miglior prestazione cronometrica nel corso del primo tentativo di questo Q3. I due driver in lotta per il Mondiale partiranno dunque uno a fianco all'altro nella griglia di partenza della corsa del GP di Austin mentre alle loro spalle, a comporre la seconda fila, ci saranno i due alfieri della Ferrari con Carlos Sainz che scatterà terzo mentre Charles Leclerc partirà 4°.

Protagonisti di queste qualifiche anche Pierre Gasly che ha riportato l'Alpine in Q3 e partirà quindi 7° nella gara della domenica, Fernando Alonso tornato anch'esso nel round conclusivo delle Qualifiche F1 dopo una lunga assenza e Kevin Magnussen che è comunque riuscito a mettersi alle spalle l'altra Red Bull di Sergio Perez. Piccolo invece il colpo di scena verificatosi in Q2 con l'eliminazione di Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg che invece avevano ben impressionato nelle qualifiche sprint andate in scena su questo stesso tracciato al venerdì.

Ma il primo vero colpo di scena di queste qualifiche statunitensi si è verificato già nel Q1 nel momento in cui il pilota con il maggior numero di pole position conquistate ad Austin in carriera, Lewis Hamilton, è stato protagonista di una clamorosa eliminazione a causa di un grave errore che non gli ha permesso di andare oltre la diciannovesima prestazione cronometrica della sessione che lo costringerà dunque a partire dall'ultima fila nella griglia di partenza nella gara della domenica (anche se in realtà sarà 18° in quanto si sa già che Liam Lawson dovrà scontare una penalità che lo costringerà a partire dal fondo). Eliminati in Q1 insieme al sette volte campione del mondo della Mercedes ci sono i due alfieri della Williams Alexander Albon e Franco Colapinto e le due Sauber di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

I risultati delle Qualifiche del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024

Lando Norris McLaren 1:32.330 Max VerstappenRed Bull Racing +0.031 Carlos Sainz Ferrari +0.322 Charles Leclerc Ferrari +0.410 Oscar Piastri McLaren +0.620 George Russell Mercedes +0.644 Pierre GaslyAlpine +0.688 Fernando Alonso Aston Martin Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.151 Sergio Perez Red Bull Racing Yuki Tsunoda RB Nico Hulkenberg Haas F1 Team Esteban Ocon Alpine Lance Stroll Aston Martin Liam Lawson RB Alexander Albon Williams Franco Colapinto Williams Valtteri Bottas Kick Sauber Lewis Hamilton Mercedes Zhou Guanyu Kick Sauber