Leclerc scaccia via la maledizione del GP di Monaco: “Sta andando tutto liscio, finora” Charles Leclerc ha ottenuto la quinta pole stagionale, la seconda nella gara di Montecarlo e domenica vuole sfatare il tabù al GP di Monaco: “Penso solo al futuro”.

A cura di Alessio Morra

Quinta pole position nel 2022 (su sette) per Charles Leclerc, che sul giro ha sempre qualcosa in più di tutti gli altri. Il monegasco per la settima volta partirà in pole position in questa stagione e per la tredicesima dalla pole. Ne ha conquistate 14 in tre anni e mezzo, ma lo scorso anno non riuscì a prendere il via. Una beffa atroce, figlia della maledizione di Montecarlo, che finora non ha permesso al pilota della Ferrari di chiudere nemmeno una volta il Gp di Monaco di Formula 1. Ma ora è pronto a sfatare il suo tabù.

Quando è uscito dall'abitacolo Charles era raggiante: "Sono incredibilmente felice. L’ultimo giro prima della bandiera rossa è stato molto molto buono. In quello successivo sono andato veramente al limite, ho avuto anche parecchio sovrasterzo, faticavo a mettere le gomme nella giusta finestra, ma il tempo è arrivato. E mi stavo migliorando parecchio: ero 4 decimi più veloce".

Contento anche della prima fila tutta Rossa: "Per me è fantastico avere Carlos con me in prima fila", Leclerc non teme particolarmente la pioggia che è prevista per la gara: "Con l’asciutto sarà tutto un po’ più prevedibile, ma qualsiasi cosa accada noi saremo competitivi".

L'1’11”376 è un tempo straordinario che permette a Leclerc di ottenere la seconda pole della sua carriera a Monaco – ed è già oggi il nono all-time tra i pole-man del Principato (a -1 da Schumacher, pari a Hamilton). Ora però c'è da chiudere la gara, cosa che finora non gli è mai accaduta in casa. Non pensa a maledizioni né al tabù: "Non sono affatto superstizioso. Finora abbiamo avuto un weekend tranquillo e partiamo nel miglior posto possibile per la gara di domani, quindi speriamo di avere una gara pulita domani e finalmente avere un buon risultato in casa".

Si sente bene, è soddisfatto e fiducioso e non pensa negativo Leclerc, che vuole chiudere l'opera: "L'ultimo giro, è stato sicuramente uno dei miei migliori giri in Formula 1. Avevo 4 decimi in più rispetto al mio tempo precedente. Mi sento bene. Tutto è filato liscio fino ad ora. Spero che sarà così anche domani e vedremo come andrà. Non penso al passato e mi concentro solo sul futuro, mi concentro sul mio lavoro. Speriamo di avere una gara regolare".