Spaventoso Leclerc, domina le qualifiche del GP di Monaco! Prima fila tutta Ferrari con Sainz

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc è in pole position nel Gp di Monaco per il secondo anno consecutivo. Il pilota della Ferrari con un giro strepitoso ha conquistato la quinta pole di questa stagione. Leclerc partirà in prima fila con Sainz. Poi le Red Bull di Perez e Verstappen. Proprio Perez ha provocato una bandiera rossa che ha prodotto la chiusura anticipata delle Qualifiche.

La lotta per la pole era molto aperta, anche se in realtà la Ferrari sembrava superiore alla Red Bull. Ma l'equilibrio era previsto. Con il tempo man mano Leclerc mostra di essere sempre il più veloce e alla fine, nella Q3, piazza un giro favoloso dietro l'altro e dà la paga sia a Sainz che a Sergio Perez. Verstappen è quarto, torna in pista e cerca di mettersi davanti quantomeno al compagno di squadra. Ma non ci riesce. Perché il finale è sorprendente. Perché il messicano sbaglia e sbatte al Mirabeau. Un errore classico, che porta la conclusione anticipata delle Qualifiche. Sainz centra Perez, Verstappen si parcheggia alle loro spalle ed è furioso. Sbatte pure Alonso, che è settimo.

Buonissima la qualifica di Norris quinto e Russell sesto, Hamilton è solo ottavo. Nella top ten anche Vettel. Domani si parte così, ma tutto può cambiare, perché Montecarlo è imprevedibile ed è prevista pure la pioggia che potrebbe mescolare ulteriormente le carte. Leclerc sogna in grande, non ha mai concluso una gara in casa, vuole farlo e vuole vincere. Ma sono tanti i piloti che sperano di finire la gara con un risultato straordinario.

