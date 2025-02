video suggerito

Leclerc non dà peso al quarto posto dei test F1: "È ancora troppo presto per trarre conclusioni" Leclerc ha chiuso al quarto posto, Hamilton al tredicesimo. Nessuno si preoccupa in casa Ferrari. Il pilota monegasco come quello britannico sanno che l'importanza dei test del Bahrain è relativa, anche se nessuno sottovaluta la McLaren.

A cura di Alessio Morra

Lando Norris su McLaren è stato il più veloce al termine della prima giornata dei test del Bahrain, alle sue spalle Russell e Verstappen. Poi Leclerc, quarto a quattro decimi dalla velocissima McLaren. Tredicesimo posto per Lewis Hamilton, che ha guidato in mattinata. I due piloti della Rossa hanno usato parole diverse per definire la giornata di Sakhir. Leclerc cauto, mentre l'inglese si è soffermato soprattutto sull'emozione del guidare per la Ferrari.

Leclerc quarto nel day 1 dei test del Bahrain

Leclerc ha guidato nel pomeriggio e per questo era certo di piazzarsi davanti all'illustre compagno di squadra. Il monegasco a caldo ha parlato della sua gioia per essere alla guida della SF-25: "È bello essere di nuovo in pista. Tutta la squadra ha messo il massimo dell’impegno nel progetto SF-25 durante la pausa invernale, quindi è emozionante finalmente poter cominciare a spingere con la vettura".

Poi più prosaicamente parlando della giornata di test ha detto che è presto per commentare tempi e prestazioni: "Per quanto riguarda oggi, è sempre positivo avere una sessione priva di intoppi, senza sorprese poco piacevoli che condizionano il programma di lavoro. Detto questo, è ancora troppo presto per trarre conclusioni sulle nostre prestazioni. Analizzeremo bene i dati di oggi e utilizzeremo ciò che abbiamo imparato stasera quando riprenderemo il lavoro domani".

La gioia di Hamilton per i test con la Ferrari

Il sette volte campione del mondo si è soffermato in primis sulla gioia per essere pilota Ferrari: "I test sono sempre interessanti: per la prima volta si vede cosa i vari team hanno sviluppato e si può iniziare a prendere confidenza con la monoposto e con l’anno che ci aspetta. Essere qui con la Ferrari e salire sulla SF-25 qui è una sensazione incredibile. Il nostro programma prevede di provare diverse cose, raccogliere quanti più dati possibili e familiarizzare con la vettura, e oggi abbiamo già imparato molto".

Concorde, successivamente, con Leclerc, nell'evidenziare lo scarso peso dei risultati dei test: "È troppo presto per capire davvero i valori assoluti. Tutto sembra procedere per il verso giusto e come squadra stiamo lavorando sul modo migliore per ottimizzare ogni discesa in pista. C’è ancora molto da fare nei prossimi giorni per completare il nostro programma e comprendere la macchina al meglio delle nostre capacità, e non vedo l’ora di tornare in pista domani“.