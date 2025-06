video suggerito

Hamilton dice frase inquietante sulla Ferrari: "Un giorno saprete cosa ci ha ostacolato" In Austria il pilota inglese fa una riflessione enigmatica su quanto accaduto alla Rossa in questa stagione: "Che si tratti di errori di squadra, di problemi con la macchina oppure di errori dei piloti… saprete tutto".

Lewis Hamilton pronuncia una frase sibillina nella conferenza stampa che apre il week-end della Formula 1 in Austria. "Un giorno scoprirete tutto quelli che ha ostacolato la Ferrari in questa stagione", è la rivelazione che il pilota inglese lascia sospesa prima di fare un salto indietro nel tempo e menzionare Montreal come una boccata d'ossigeno rispetto a quanto accaduto finora nel Mondiale. "Che si tratti di errori di squadra, di problemi con la macchina oppure di errori dei piloti… saprete tutto", è la seconda parte della riflessione del campione iridato che non fa nomi, né punta il dito contro qualcuno in particolare ma ribadisce con forza quanto sia stata balorda la stagione delle Rosse. Fa il paio con quel "ci sono tante cose che vorrei dire ma non posso" mormorato dopo il Canada e ancora "è come una persona che non sa ballare" riferito alle performance della monoposto.

Hamilton riparte da Montreal: "Il mio week end miglior finora"

Sir Lewis immaginava che avrebbe incontrato qualche difficoltà, perché avrebbe guidato una macchina completamente nuovo in un contesto tutto da scoprire e un feeling da intrecciare, ma non pensava che la piega sarebbe stata questa: accontentarsi di quel che la marea concede in attesa di tempi (e veicolo) migliori. Addirittura in Spagna sbottò definendo la Ferrari inguidabile.

"Il mio Gran Premio a Montreal è stato migliore dei precedenti, la prestazione in qualifica è migliorata… poi in gara ho avuto il problema che conoscete (la marmotta che gli ha sbarrato il passo, ndr)".

Il fondo vettura aggiornato: "Non sappiamo ancora quale sarà l’impatto"

Il 2025 è andato, il 2026 è un obiettivo già in cantiere anche al netto dei regolamenti che, secondo Leclerc, renderanno le auto "meno divertenti da condurre" (per adesso la monoposto del futuro prossimo è solo frutto di un modello provato al simulatore). Quanto alla sfida del Red Bull Ring, anche se la Ferrari si presenta con alcuni aggiornamenti al fondo vettura, non c'è da volare troppo oltre con la fantasia né aspettarsi chissà cosa. "Stiamo cercando di arrivare in pista e fare del nostro meglio ma gli effetti di certi cambiamenti si vedranno a lungo termine. Il fondo aggiornato? Non sappiamo ancora quale sarà l’impatto ma c'è sempre la speranza che le novità possano essere positive".

Verstappen ha evitato di affrontare l'argomento delle norme FIA sulle penalità eventuali da infliggere ai piloti per gli azzardi alla guida, l'olandese se l'è cavata con una battuta. Hamilton resta molto diplomatico sull'argomento. "Guido seguendo il mio istinto non le norme. I commissari svolgono sempre un lavoro difficile, non dimentichiamo che ogni manovra di gara alla fine è diversa, ma credo che fissare dei limiti sia positivo. Ogni anno arrivano persone diverse e propongano soluzioni diverse, alcune valide, altre meno".