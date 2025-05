video suggerito

Lewis Hamilton demolisce la Ferrari a Barcellona, il team radio è netto: "Macchina inguidabile" Durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, Lewis Hamilton si è sfogato e in un team radio con poche parole distrugge la sua Ferrari.

A cura di Alessio Morra

A Lewis Hamilton sono bastate poche parole, in italiano quattro, per definire la Ferrari che ha guidato nelle Fp2 del GP di Spagna: "The car is not driveable, mate", che tradotto fa: "La macchina è inguidabile, amico". Più chiaro non poteva essere. Tra la prima e la seconda sessione di libere si è passati dal giorno alla notte e dopo essersi preso sette decimi abbondanti dalla McLaren il pilota inglese si è sfogato.

Hamilton da terzo a undicesimo a Barcellona

Non era certamente la stagione che sognava Hamilton, che a Barcellona tutto sommato era partito anche bene con il terzo posto nelle Fp1, certo non è il terzo posto nelle prime libere del venerdì a dare il sorriso e la luce a Lewis, ma poteva essere un buon viatico per un weekend da vivere come protagonista. Ma nelle Fp2 la Ferrari è tornata prepotentemente sulla terra. Leclerc in realtà è passato dal quarto al quinto posto, ma con mezzo secondo di ritardo dal leader Piastri, Hamilton nientemeno che undicesimo.

"La macchina è inguidabile": il team radio di Hamilton è chiarissimo

Dopo aver chiuso il suo giro, quello che gli è valso solo l'undicesima posizione, Hamilton ha sbottato nel team radio con il suo ingegnere di pista: "La macchina è inguidabile". Stop. Per essere chiari, spesso, non servono tanti giri di parole. E Lewis lo sa. Dopo quel giro Hamilton è tornato ai box e poi ha provato il passo gara con gomme medie e soft, riuscendo, nel complesso a realizzare tempi accettabili. Ma è chiaro che senza un buon giro di qualifica la possibilità di lottare per le prime cinque posizioni a Barcellona pare totalmente impossibile.

Alonso punzecchia Hamilton a Barcellona

E nel ‘meraviglioso' venerdì pomeriggio Hamilton in pista si è preso pure le offese di Fernando Alonso, che dopo non essere riuscito a passarlo durante le Fp2, nel momento in cui tutti provavano il passo gara, in un team radio ha sbottato: "Oh, abbiamo l'eroe del giorno davanti a noi".