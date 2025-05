video suggerito

La McLaren domina le libere del GP Spagna, Ferrari totalmente indecifrabile a Barcellona La Ferrari nella prima sessione di libere era stata brillante, ma in quella successiva è stata lontanissima dalle McLaren, ma pure da Verstappen e Russell.

A cura di Alessio Morra

Lando Norris è stato il più veloce nelle Fp1, mentre nella sessione pomeridiana è stato Piastri il più rapido. Nella prima sessione la Ferrari aveva fatto ben sperare, ma nella seconda è stato tutto da cancellare con Leclerc ed Hamilton undicesimo. Mercedes in ripresa, Verstappen sempre in agguato.

L'esito di Fp1 e Fp2 del GP Barcellona

Nelle Fp1 la Ferrari aveva fatto ben sperare con Hamilton terzo e Leclerc quarto. Davanti a loro ‘solo' Lando Norris, primo, e Max Verstappen. Al pomeriggio invece è cambiato tutto per la Ferrari, soprattutto per il pilota inglese. Perché le Mercedes hanno segnato il passo in avvio delle Fp2, poi si è messo al comando Oscar Piastri, davanti a Russell e Verstappen, tallonati da Norris.

Leclerc quinto ma a mezzo secondo, Hamilton addirittura undicesimo, sconsolato e lamentoso nel team radio. La seconda parte della sessione, come al solito, è stata dedicata al passo gara, Hamilton ha dato segni, ma nulla più. Pure Leclerc si è lamentato della sua Ferrari.