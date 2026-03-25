Lewis Hamilton si presenta con una Ferrari F40 nel parcheggio più famoso del Giappone: è un rituale

La Ferrari è in Giappone per il Gran Premio di Suzuka di F1. Prima di scendere in pista per libere e qualifiche, Lewis Hamilton ha mantenuto una tradizione personale: vivere la notte automobilistica in un luogo iconico quale la Daikoku Parking Area, alla periferia di Yokohama (a sud di Tokyo). È il posto di riferimento per eccellenza della cultura automobilistica nipponica: è situato sotto una tangenziale e lì, in quella sorta di centro sociale all'aperto, si radunano spontaneamente gli appassionati JDM (Japanese Domestic Market). In quell'area convergono auto modificate, Nissan GT-R, kei car (veicoli leggeri e compatti), supercar, vetture storiche perfettamente ricondizionate, sessioni di "Tokyo Drift" reali: un piccolo paradiso sull'asfalto per gli amanti dei motori incastonato in un diorama che ricorda molto l'atmosfera resa celebre dal manga Wangan Midnight.

Hamilton nel tempio della cultura automobilistica nipponica

A questa community di appassionati s'è aggiunto anche il driver della Rossa. Lo fa dal 2022, ogni volta che il Circus della Formula 1 fa tappa nel Sol Levante. Per Hamilton non si tratta di una semplice uscita mondana perché grande appassionato di automobili al di fuori della Formula 1. Negli anni passati era stato visto a con una Nissan Skyline GT‑R, oggi si è concesso una "drift adventure" al volante di un simbolo assoluto della storia della Casa di Maranello: la Ferrari F40.

Streetwear e incontri con i tifosi nella Daikoku Parking Area

Lui era in stile streetwear totale: bucket hat, occhiali da sole, giacca color block con pelliccia, jeans larghi. È stato visto guidare la F40 nel parcheggio, posare con l'auto, sedersi sul cofano, chiacchierare e farsi fotografare con le persone che si sono strette intorno a lui per il più classico selfie o fare video. Alcuni reel diffusi sui social lo mostrano mentre guida la vettura all'interno dell'area di sosta, tra giri veloci e piccoli drift nei parcheggi vuoti della zona.

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Il campione inglese in Giappone per il Gp di F1

La visita notturna arriva alla vigilia del Gran Premio del Giappone, che si disputa sul circuito di Suzuka Circuit. Le prove libere iniziano il 26 marzo, mentre la gara è in programma domenica. Hamilton è reduce dal terzo posto conquistato a Shanghai (nel GP in Cina), mostrando un ottimo passo gara nonostante la gestione difficile delle gomme, il duello con Leclerc e la sfida con George Russell.