Cos'è la vernice Flow-Vis della McLaren e perché i meccanici hanno nascosto la macchina ai fotografi McLaren di colore verde per la vernice speciale Flow-vis che ha una funzione speciale durante i test. Ecco perché i meccanici hanno provato ad oscurare la vettura di Lando Norris.

A cura di Marco Beltrami

Buone notizie per la McLaren nel primo giorno di test-prestagionali in Formula 1 in Bahrain. Lando Norris, ha fatto registrare il miglior tempo, precedendo Russell e Verstappen. Giornata movimentata per i meccanici della scuderia britannica, e non solo per il black out e l'assenza di corrente su tutto l'impianto. Infatti gli addetti ai lavoro hanno dovuto fare gli straordinari per impedire ai rivali, attraverso i fotografi, di vedere i dettagli della propria vettura a fine giornata.

Cos'è il Flow-vis e a cosa serve questa speciale vernice in F1

Questo perché sulla McLaren di Lando Norris è stata spruzzata una speciale vernice, di colore verde fluo. Una situazione che ha reso quasi irriconoscibile la macchina del pilota nato a Bristol, ma che è legata ad una pratica molto utile. Questa particolare sostanza si chiama "Flow-vis", ed è una tintura speciale oleosa che viene messa sulla macchina e sembra essere composta principalmente di paraffina. Durante i giri questa sostanza inizia a muoversi sotto effetto dell'aria, permettendo poi di vedere bene i flussi aerodinamici sulla vettura.

I meccanici della McLaren fanno muro per impedire le foto dello stato della vernice

Un favore per i meccanici e i tecnici che possono avere dati visivi importanti sul flusso in vista della gara, ottimizzando il tutto. Ecco perché quando la McLaren di Norris è tornata ai box, i meccanici si sono schierati tutti davanti al bolide per impedire la visuale ad avversari e fotografi. In particolare uno di questi ultimi ha provato ad avvicinarsi per scattare alcune foto, ma ha trovato l'opposizione di alcuni addetti ai lavori.

Con i sorriso, gli uomini McLaren hanno oscurato la visuale, alzando le mani, per una scena molto curiosa. Sicuro che ci siano riusciti? Il problema è che già durante la prova, sulla macchina si è potuto vedere lo stato della vernice flow-vis. L'esperto tecnico di F1 Sam Collins ha dichiarato infatti: "Ci faremo un'idea di come funziona quel flusso d'aria su quella McLaren. Ecco lo svantaggio di usare tecniche di visualizzazione del flusso come queste in un test aperto: non stai solo mostrando dove scorre quel flusso sulla carrozzeria, stai anche mostrando ai tuoi rivali e a tutti noi cosa sta succedendo".