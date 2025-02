I test di F1 in Bahrain sospesi per un black-out, scene surreali per i piloti: cosa è successo

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Curioso fuori programma in occasione dei test pre-stagionali della Formula 1. La sessione pomeridiana è stata interrotta improvvisamente a causa di un black-out elettrico che ha causato non pochi disagi ai protagonisti. Gli organizzatori sono stati costretti a sospendere le attività per circa un'ora con scene surreali all'interno dei vari box tutti al buio. Proprio per questo la FIA ha allungato di un'ora la sessione del pomeriggio.

Test di F1 in Bahrain sospesi dopo l'interruzione della coerente

Tutto era filato liscio fino al primo pomeriggio sul Bahrain International Circuit quando improvvisamente si è spenta la luce. Interruzione di corrente, e così tutti i riflettori in pista e gli impianti elettrici nei garage del team si sono spenti. Alle 17 locali, complici anche le condizioni meteo non proprio perfette, ecco un principio di buio con visibilità ridotta. Inevitabile dunque la bandiera rossa e lo stop alle attività per garantire l'incolumità a Leclerc, Verstappen e compagni.

Cosa è successo in Bahrain e come hanno fatto i team di F1

Le immagini televisive hanno mostrato situazioni surreali all'interno dei box, con gli addetti ai lavori alla ricerca di torce per lavorare sulle auto dopo che era calato il buio. Un portavoce della FIA nel frattempo ha confermato i problemi legati alla corrente senza però spiegarne i motivi che saranno oggetto di approfondimenti. A quanto pare il problema avrebbe colpito l'intera area meridionale dell'isola del Bahrein, che circonda la pista desertica. Le squadre hanno utilizzato i generatori che sfruttano sulla griglia di partenza prima delle gare

Nel frattempo i piloti l'hanno presa con il sorriso. Se Piastri sui social ha commentato "Chi ha spento la luce", George Russell ha spiegato le condizioni della pista: "Stavo uscendo dai box e ho pensato, ‘È improvvisamente piuttosto buio qui fuori'. Ho mandato un messaggio via radio per dire che dovevo cambiare la visiera e mi sono reso conto che non c'erano riflettori in giro. Sarebbe stato un po' problematico se fosse successo un'ora dopo, quando il sole era già tramontato!". Dopo un'ora il ritorno alla normalità, accolto dagli applausi di tutti lungo la corsia box. Una giornata davvero pazza.