Test F1 2025 LIVE, le prove in Bahrain in diretta: Hamilton in pista con la SF-25, sulla Mercedes c’è Kimi Antonelli

In questi test prestagionali della Formula 1 2025 che iniziano oggi andrà in scena quello che di fatto è il debutto ufficiale della nuova monoposto F1 della Ferrari. Dopo lo shakedown e il filming day svolto a Fiorano in forma privata, infatti oggi Charles Leclerc e Lewis Hamilton porteranno in pista la nuova SF-25 in un evento ufficiale.

Vedremo dunque all'opera l'attesissima vettura con cui la scuderia di Maranello spera di riuscire a mettere fine al lungo digiuno iridato. Una vettura che rappresenta un'evoluzione sotto ogni aspetto della monoposto dello scorso anno ma è completamente diversa a cominciare dal layout con il telaio più lungo di 25 millimetri nella parte anteriore e l'abitacolo spostato più indietro con il baricentro trasferito dunque verso il posteriore. La novità più evidente messa in atto dal team tecnico diretto dal nuovo DT Loic Serra per quanto riguarda la SF-25 è la sospensione anteriore, che passa dallo schema push-rod a quello pull-rod. Un cambio di architettura che non andrà ad influire sulla meccanica bensì sull'aerodinamica dato che il cambiamento di schema sospensivo è figlio della volontà di rendere più pulito il flusso d’aria che investe la vettura e ampliare i margini per lo sviluppo aerodinamico.

Rispetto alla SF-24 la nuova SF-25 presenta dunque un avantreno completamente diverso con un muso più stretto, così come le pance e le bocche dei radiatori (sulle quali è stata posta una visiera), con la fiancata che risultata molto più scavata nella parte più bassa e con gli scalini del fondo, meno sporgenti rispetto a quelli presenti nella vecchia monoposto, che presentano una sagoma seghettata con quattro denti che dovrebbero fungere da generatore di vortice. Confermati invece l'airscope di forma triangolare e i flap verticali di lato all'halo già visti sulla SF-24 così come l'ala anteriore (almeno quella mostrata finora) che però dovrebbe essere cambiata per quel che riguarda l'elasticità dettata dai materiali.

Più rastremato rispetto alla monoposto del 2024 il cofano motore con il cosiddetto ‘bazooka' più snello. Per quanto riguarda le sospensioni posteriori, contrariamente a quelle anteriori, non vi è stata una rivoluzione per quel che riguarda l'architettura, ma la SF-25 presenta comunque un posizionamento di barre e ammortizzatori diverso rispetto alla SF-24. Una ridefinizione dei meccanismi che di fatto va influire sul comportamento del retrotreno e che, nei piani della Ferrari, dovrebbe migliorare il grip in trazione della vettura. Si prosegue con il mono-pilone invece per quel che riguarda il sostegno dell'ala posteriore che differisce da quelle viste lo scorso anno per una conca più accentuata al centro del flap fisso e per gli attacchi laterali dell'ala mobile.

Per le parti interne e per quelle non visibili invece ci dobbiamo rifare alle indiscrezioni e alle parole dette dai tecnici Ferrari in occasione della presentazione della nuova SF-25. La scatola del cambio in carbonio dovrebbe essere più corta rispetto a quella della SF-24, mentre il fondo dovrebbe essere un'evoluzione di quello utilizzato sul finire della passata stagione. Per quanto riguarda invece la power unit, denominata 066/15, essendo ancora in regime di congelamento dei motori, non presenta novità sul piano dell'architettura e della potenza ma dovrebbe essere migliorata dal punto di vista dell'affidabilità e della durata al massimo del potenziale.