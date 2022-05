Leclerc è un fenomeno: in pole a Miami, è davanti a Verstappen nonostante abbia commesso un errore Charles Leclerc all’ultimo tentativo ha realizzato la pole position, ha battuto Sainz e Verstappen e a Miami partirà davanti a tutti nonostante un errore nel giro buono.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari a Miami ci è andata con tanta fiducia, le prove libere hanno mostrato grandi potenzialità, ma quando si è trattato di cercare la pole position la battaglia è stata serrata con Max Verstappen che si è messo davanti a Leclerc e Sainz, tornato su livelli altissimi dopo qualche errore nelle ultime gare. L'olandese nell'ultimo tentativo ha commesso un errore che ha spianato a una meravigliosa prima fila tutta rossa. Leclerc è stato splendido, Sainz pure e i sorrisi in casa Ferrari erano enormi. Dopo le Qualifiche il leader del Mondiale ha svelato qualcosa di clamoroso o meglio di inaspettato.

Leclerc ha ottenuto la terza pole (su cinque) di questo Mondiale 2022, la prima negli Stati Uniti per la Ferrari dopo sedici anni (all'epoca era stato Schumacher). Con Leclerc in prima fila c'è Sainz e la Ferrari così realizza l'intera prima fila in un Gp per la prima volta dal Messico 2019. Domenica la Ferrari spera di non cambiare lo scenario, ma le incognite sono tantissime, la pista è nuova e gli errori sono dietro l'angolo per tutti. Ciò significa che nessuno può sentirsi escluso. E a proposito di errori proprio Leclerc ha detto qualcosa di sorprendente al termine delle Qualifiche.

Subito dopo essersi complimentato con il compagno di squadra Sainz, il monegasco si è presentato ai microfoni della Formula 1 e ha ammesso di aver commesso, pure lui, un errore, ma a differenza di Verstappen è riuscito a rimediare e ha poi fatto la pole position: "I fan qui sono pazzeschi. Incredibile vedere quanto lo sport è cresciuto negli ultimi anni. Vedere così tanta gente sugli spalti ci motiva sicuramente e tanti sono tifosi Ferrari. L’ultimo weekend non è stato perfetto per me, ho commesso un errore in gara. Ma oggi è andata bene. Partiamo dalla pole e dobbiamo completare l’opera domani. Bello considerato pure che ho commesso un errore nel giro in cui ho fatto la pole. La gara? Loro sono estremamente veloci in rettilineo, noi siamo veloci in curva. Sarà sfida dura, speriamo di prevalere domani".