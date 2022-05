Super pole di Leclerc, a Miami prima fila tutta Ferrari: Verstappen dietro a Sainz Sarà Charles Leclerc a partire dalla pole position nel primo Gp di Miami di sempre. Prima fila tutta rossa con Sainz secondo, poi Verstappen e Perez. Sesto Hamilton.

A cura di Alessio Morra

Prima fila tutta Ferrari a Miami. Leclerc in pole, Sainz secondo poi Verstappen. Hamilton torna nella top ten, ma si piazza dietro all'Alfa Romeo di Bottas. La Ferrari torna in pole position negli Stati Uniti dopo sedici anni, l'ultima volta con Michael Schumacher a Indianapolis.

Questa è la prima volta che si corre a Miami e c'erano tante incognite, nonostante le tre sessioni di prove libere (le due del venerdì e quelle del sabato mattina). Nessuno ha sbagliato e le Qualifiche sono state bellissime. E anche ricche di sorprese. Perché Hamilton ha rischiato il taglio in Q1, mentre Alonso, Vettel e Ricciardo sono usciti in Q2 assieme, incredibilmente, a George Russell, pilota Mercedes e quarto nel Campionato Piloti.

Nella Q3 è chiaro che la pole è un affare che riguarda solo Leclerc e Verstappen, che dopo il primo tentativo si mette davanti a tutti. Max è favorito, ma non è certo di piazzarsi davanti a tutti. Perché la pista è nuova e quindi si migliora di secondo in secondo. Il secondo tentativo è quello buono. Leclerc è strepitoso, Sainz pure. Si piazzano primo e secondo. E quando tagliano il traguardo non sanno che Verstappen ha commesso un errore che gli ha precluso ogni possibilità di migliorarsi. Max partirà terzo, con al fianco Sergio Perez. Bottas si mette dietro Hamilton. L'Alfa Romeo è quinta, e pure questa è una notizia. Gasly, Norris, Tsunoda e Stroll chiudono la top ten.

Per Leclerc è la dodicesima pole position della carriera, tante quante Gerhard Berger e David Coulthard, ed è questa già la terza pole del monegasco nel 2022. Niente male. Felice al termine delle Qualifiche il monegasco che spera di trionfare in un altro continente, dopo aver vinto già in Europa (Spa e Monza 2019), in Asia (Bahrain 2022) e in Australia lo scorso 10 aprile.