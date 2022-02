Le foto della nuova Mercedes F1 2022: “Non sappiamo neanche se potremo lottare per il Mondiale” Presentata ufficialmente la W13, la Mercedes con cui Hamilton e Russell proveranno a vincere il Mondiale. Cambia la livrea le Mercedes tornano Frecce d’Argento.

A cura di Alessio Morra

Dopo la Red Bull e la Ferrari è stata presentata anche la Mercedes, che vuole tornare a vincere anche il campionato piloti, dopo la tremenda beffa di Abu Dhabi. Toto Wolff si è presentato per prima, al suo fianco c'erano Hamilton e Russell. La voglia di primeggiare è tanta, la voglia di rivalsa pure, ma non ci sono certezze nemmeno in casa Mercedes. Nessuno sa come si svilupperà questo Mondiale 2022. L'unico punto fermo è il ritorno alla classica livrea. Le Mercedes sono tornate Frecce d'Argento.

Il messaggio che manda la Mercedes è chiarissimo. Il breve video postato prima della presentazione ufficiale ha visto Toto Wolff dire poche frasi, ma molto precise: "Abbiamo vinto otto mondiali, ma ripartiamo da zero". Più chiaro è impossibile. Gli otto titoli Costruttori rappresentano un record, ma negli Emirati lo scorso 12 dicembre non arrivò il titolo numero otto per Hamilton. Ora però si tira una linea, perché con i nuovi regolamenti tante cose possono cambiare e nessuno ha delle certezze.

Nemmeno la Mercedes, che nel giorno della presentazione assieme ai due piloti ufficiali ha mostrato anche tutto lo junior team: "Con il nuovo regolamento non possiamo dare per scontato che vinceremo ancora. Non possiamo essere certi neanche di lottare per vincere".

E se nemmeno la Mercedes ha la certezza di poter lottare per vincere allora si capisce quanto sarà complicato per tutti l'inizio del Mondiale. Sorridente alla presentazione Lewis Hamilton che da un paio di settimane è tornato sui social e ha spazzato via le voci sul suo possibile ritiro. Il sette volte campione del mondo ha poi voluto puntualizzare: "Non ho mai detto che avrei smesso. La Mercedes è la mia famiglia e a un certo punto ho deciso che volevo tornare all'attacco con Toto e George".

Lewis ha parlato anche del suo nuovo compagno di squadra George Russell, che prende il posto di Bottas: "Russell sta avendo una carriera fantastica e sarà bellissimo lavorare con lui. Lo abbiamo fatto già in passato, ora dovremo collaborare per uno stesso obiettivo".

L'altro inglese, quello più giovane, ha mostrato tutta la sua gioia, sa di avere una grande occasione e vuole sfruttarla. Con la Mercedes ha l'opportunità di vincere gare e realizzare pole position. Ora starà a lui trovare il feeling giusto con la vettura: "Da sette anni lavoro nell'ambiente Mercedes, conosco oro e ho visto Lewis da quando ero un pilota junior. E questo è il modo migliore per entrare nel team. Dovremo essere subito sul pezzo e lavorare come un'entità unica per dare le giuste informazioni al team".

Infine Wolff ha ribadito il concetto, la Mercedes non pensa più al passato, né a quello vincente né al Gp di Abu Dhabi, vuole ripartire e vincere e cercherà di farlo con una coppia di piloti di alto livello: "Russell fa parte del team da tempo e sono felice di vederlo qui. Lewis è l'uomo squadra, è un elemento super importante. La W13 è un mezzo incredibile, è entusiasmante. E spero sia fantastica anche per i piloti. Resta la nostra mentalità, ma si riparte da zero. Non c'è nulla del passato che possa farci vincere ora. Non dobbiamo adagiarci. Dopo Abu Dhabi guardiamo al futuro, non ci adagiamo su ciò che abbiamo vinto in passato".