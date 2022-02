Le foto della nuova Ferrari F1-75 per il Mondiale 2022: “Ci abbiamo messo il meglio di noi” È stata presentata ufficialmente oggi la nuova Ferrari, che correrà nel Mondiale di Formula 1 del 2022. Il Direttore Sportivo Binotto: “Di sicuro questa è la monoposto in cui abbiamo messo il meglio di noi”.

A cura di Paolo Fiorenza

Il momento tanto atteso dai tifosi della Ferrari è arrivato: oggi il team di Maranello ha svelato la sua nuova vettura che gareggerà nel campionato di Formula 1 2022. La F1-75 è la sessantottesima monoposto prodotta dalla Ferrari e si chiama così per celebrare i 75 anni dell'azienda emiliana, fondata il 12 marzo 1947 dal leggendario ‘Drake' Enzo Ferrari.

L'ambiziosa F1-75, realizzata dagli ingegneri e dai motoristi Ferrari in ossequio alle nuove specifiche tecniche in vigore da questa stagione in F1, si caratterizza a prima vista per il colore rosso più scuro e la lunghezza ridotta rispetto alla vettura della scorsa annata. La presentazione è stata accompagnata dalle parole del Direttore Sportivo Mattia Binotto, parole che fanno venire l'acquolina in bocca ai tifosi della Rossa: "È una sfida importante, speriamo di scrivere un'altra pagina di questa storia. Di sicuro questa è la monoposto in cui abbiamo messo il meglio di noi, lo dico a voi tifosi… Io sono personalmente orgoglioso. È una Ferrari coraggiosa. Abbiamo iniziato un percorso nel 2019, ora dobbiamo misurarci con gli avversari per obiettivi più alti".

La nuova Ferrari F1–75 per il Mondiale di Formula 1

"Penso che sia evidente che abbiamo interpretato il regolamento in modo diverso – ha aggiunto Binotto – Penso che gli ultimi anni non siano stati all'altezza del nome che portiamo. Ora dobbiamo misurarci con i nostri avversari, vogliamo lottare in pista metro su metro. Vorrei che fosse la monoposto che consentirà ai nostri tifosi di essere di nuovo orgogliosi della Ferrari. Guardando la macchina è possibile vedere che è molto differente rispetto al passato. L'innovazione è un po' dappertutto, dalle sospensioni alle ali fino ad arrivare alle dimensioni. Credo sia incredibile il lavoro che abbiamo fatto".

Binotto ha introdotto i due piloti ufficiali della scuderia di Maranello, Charles Leclerc e Carlos Sainz, per ascoltarne le prime impressioni davanti alla luccicante F1-75, che toccherà a loro portare alla vittoria, cominciando quanto meno da qualche gran premio, prima di poter pensare ad un titolo Mondiale che manca dalla vittoria di Raikkonen nel 2007.

La livrea della Ferrari F1 2022 di Sainz e Leclerc

Leclerc è andato al cuore della questione: ok il lato estetico – e nessuno può negare la bellezza della Ferrari F1-75 – ma adesso ci si aspetta che sia anche performante come sognano tutti i tifosi, per poter sperare di colmare il gap abissale che fino all'anno scorso la Rossa aveva da Red Bull e Mercedes: "La nuova macchina è bellissima, la amo davvero e l'amerò ancora di più se sarà veloce in pista", ha detto il 24enne monegasco. Entusiasta Sainz, che esprime lo stesso desiderio del compagno: "La F1-75 ha un aspetto aggressivo, è molto estrema ma anche bella, spero sia veloce". È l'augurio di tutti i milioni di tifosi Ferrari nel mondo.