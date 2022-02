Cosa aspettarci dalla nuova Ferrari 2022: dal motore alla livrea, le ultime indiscrezioni Tra indiscrezioni, novità e certezze: cosa aspettarsi dalla nuova monoposto della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2022 prima della presentazione. Cosa sappiamo del concept, della livrea e del motore della F1-75 che sarà affidata ai piloti Leclerc e Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

Manca pochissimo alla presentazione del nuova monoposto della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2022. Giovedì 17 febbraio il Cavallino mostrerà infatti la F1-75 con cui i piloti Leclerc e Sainz correranno nella prossima stagione. In attesa di vedere in azione il nuovo motore (che dalle prime indiscrezioni promette grandi progressi rispetto al recente passato), potremo osservare il concept della macchina prodotto dalla scuderia di Maranello stravolto dalla rivoluzione regolamentare che prenderà il via dall'ormai imminente campionato F1 2022. Possibile stravolgimento anche per quel che riguarda la livrea: anche il colore della livery infatti dovrebbe essere diverso rispetto al passato.

Quando è prevista la presentazione della nuova Ferrari per il Mondiale F1 2022

La Ferrari è pronta a svelare la nuova monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2022. La vettura, completamente rivoluzionata rispetto alle precedenti a causa del cambio del regolamento tecnico, sarà presentata pochi giorni prima del primo test prestagionale che andrà in scena sul circuito di Barcellona dal 21 al 25 febbraio 2022. La F1-75 sarà infatti svelata al mondo in streaming attraverso il proprio canale Youtube e il sito ufficiale della scuderia il prossimo 17 febbraio 2022: l'orario d'inizio è fissato alle 14:00.

Cosa ci aspettiamo dalla F1-75

Le aspettative riguardo alla monoposto della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2022 sono altissime. La scuderia di Maranello è quella che più di tutte ha lavorato sulla vettura ad effetto suolo da affidare a Charles Leclerc e Carlos Sainz per questa nuova stagione. Pertanto, anche dal punto di vista aerodinamico, ci si aspetta delle soluzioni innovative soprattutto per quel che riguarda le pance laterali, le linee del retrotreno e il muso anteriore. Non è però detto che quella che sarà presentata ufficialmente giovedì 17 febbraio sarà la configurazione definitiva della vettura che poi andrà in pista: probabile che, come fatto da altre scuderie finora, venga mostrato un modello base per poi svelare la vera macchina solo nel secondo e ultimo test prestagionale che andrà in scena in Bahrain poco prima dell'inizio del Mondiale.

Esteticamente vedremo infatti una monoposto molto diversa rispetto al passato: sarà infatti più corta e più pesante rispetto alla SF21. La lunghezza non supererà i 3,6 metri, per cui sarà più corta di almeno due metri rispetto alla SF21 (che misura 5,6 metri). Il peso della nuova Ferrari sarà invece di almeno 795 kg e quindi almeno 43 kg in più della SF21. Ovviamente il fondo non sarà più scanalato come quello della precedente vettura ma presenterà due lunghi canali che favoriranno il cosiddetto effetto suolo, e gli pneumatici, come prevede il nuovo regolamento, saranno da 18 pollici e non più da 13″.

Cosa sappiamo del motore della Ferrari F1-75

Grandi aspettative anche per quel che riguarda il propulsore della F1-75. Per quanto riguarda il motore della nuova macchina infatti sarà quello visto sulle SF21 di Leclerc e Sainz nel finale della scorsa stagione, che però, grazie ad un'implementazione a livello di affidabilità, dovrebbe sbloccare qualche cavallo in più rispetto a quanto visto finora. Secondo le ultime indiscrezioni però la nuova power unit che sta per essere omologata (e che sarà poi congelata fino al 2025) è andata oltre alle aspettative e potrà sprigionare 20 cavalli in più rispetto allo stesso motore Superfast montato nel finale della scorsa stagione sulle SF21 del monegasco e dello spagnolo. Se infatti il lavoro sull'affidabilità ha permesso di sbloccare qualche cv di potenza, il lavoro dell'innovation partner Shell sul nuovo carburante E10 dovrebbe permettere al motore della nuova vettura di sprigionare i restanti cavalli che servono per colmare il gap da Mercedes e Red Bull.

Come sarà la livrea: indiscrezioni e foto

Grande attesa anche per la livrea della nuova monoposto della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2022. Attese grosse novità per quel che riguarda il colore. Il Rosso Ferrari dovrebbe lasciare il posto al Rosso Pantone già visto nel GP del Mugello del 2020 in occasione dei 1000 GP in F1 della scuderia di Maranello. E inoltre potrebbe tornare il colore nero (come lasciano intuire le foto delle nuove divise presentate dal team). A cambiare sarà anche il main sponsor con il logo del Banco di Santander che tornerà a campeggiare sulla rossa al posto di Mission Winnow.