La Ferrari come non l’abbiamo mai vista: la livrea inedita conferma il cambio di colore La Ferrari si presenta sui social con un’inedita livrea bicolore che sembra confermare il passaggio ad un rosso più scuro per le monoposto con cui correrà nel Mondiale di Formula 1 2022.

A cura di Michele Mazzeo

Il 2022 sarà un anno di grandi cambiamenti per la Formula 1 con l'introduzione delle nuove monoposto a "effetto suolo" e le gomme da 18″. Ma le novità potrebbero non finire qui. La più famosa scuderia del Circus potrebbe infatti presentarsi ai blocchi di partenza del nuovo Mondiale con un radicale cambio di look. Secondo diverse indiscrezioni infatti la Ferrari già dal secondo test preseason di scena in Bahrain dal 10 al 12 marzo a sorpresa dovrebbe mandare in pista le monoposto guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz con un colore diverso dal classico rosso chiaro (noto ormai appunto come "Rosso Ferrari).

La nuova colorazione del Cavallino nel 2022 dovrebbe infatti essere più vicina al rosso pantone, ossia quel rosso scuro che la scuderia di Maranello ha già vestito nel GP del Mugello del 2020 per celebrare il suo millesimo gran premio disputato in Formula 1. Questo radicale cambiamento questa volta sarebbe un omaggio alla propria storia nell'anno in cui ricorrono i 75 anni dalla fondazione e dovrebbe essere una sorpresa da presentare ai propri tifosi nel primo appuntamento in pista in cui vi sarà la copertura televisiva, quindi nel corso del secondo e ultimo test prestagionale prima dell'inizio del Mondiale (sia nella presentazione ufficiale della nuova monoposto fissata per il 17 febbraio che nel primo test preseason di Barcellona senza copertura TV il colore delle monoposto dovrebbe essere rosso chiaro come quello della SF21 utilizzata nella passata stagione).

Per quanto, per non rovinare l'effetto sorpresa, non arrivino né conferme né smentite ufficiali da Maranello rispetto al cambio di look per il Mondiale di Formula 1 2022, attraverso i suo canali social la Ferrari sta continuando a seminare indizi a riguardo. Indizi che sembrano confermare la metamorfosi della livrea del Cavallino. Già nel giorno in cui a Maranello si stavano avviando le operazioni per l'applicazione dei numeri sulle nuove monoposto si è scelto di pubblicare una foto che raffigurava l'applicazione del numero #16 di Leclerc su una monoposto di F1 color rosso pantone (probabilmente era proprio quella utilizzata al Mugello due anni fa) che in molti hanno visto come uno spoiler fatto allo scopo di preparare i tifosi al drastico cambiamento.

Tesi che prende maggiore consistenza dopo la livrea inedita presentata dalla Ferrari in occasione dell'annuncio del nuovo partner della squadra corse del Cavallino, l'azienda francese Ceva Logistics. La nuova partnership è infatti stata resa pubblica con una foto che ritrae una Ferrari F1 numero #16 con i nuovi sponsor (c'è anche il rientrante Banco Santander mentre è sparito il logo Mission Winnow che ha accompagnato la scuderia nelle ultime stagioni) bicolore: la parte anteriore con il tradizionale rosso Ferrari e il posteriore con un rosso più scuro uguale a quello visto nel GP del Mugello 2020. Una veste inedita che sembra annunciare che il processo di metamorfosi della livrea delle monoposto di Maranello per il Mondiale 2022 è già iniziato.