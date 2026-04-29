Sabastian Sawe cambia vita alla famiglia coi soldi della maratona vinta a Londra: “Mai più a piedi”

Ci sono imprese sportive che possono cambiarti la vita, da tutti i punti di vista. Ne sa qualcosa Sabastian Sawe che domenica scorsa ha trionfato per la seconda volta consecutiva nella Maratona di Londra, con un tempo senza precedenti. Il primo uomo a correre i 42,195 km di una competizione di questo tipo in meno di due ore (1:59:30) ha incassato cifre importanti e dunque potrà giovarsi di questa vittoria anche dal punto di vista economico. Buone notizie non solo per lui, ma anche per i familiari che vedranno la loro vita stravolta.

Sabastian Sawe trionfa a Londra e pensa ai familiari

Con il trionfo londinese, il maratoneta soprannominato "Il killer silenzioso", ha incassato un milione di dollari tra premi in denaro, bonus legati al contratto e sponsorizzazioni. Quasi 900mila euro per l'atleta keniota che vedrà nei prossimi giorni accrescere il bottino tra iniziative commerciali e non solo. Non male insomma per un ragazzo cresciuto in patria nella povertà, come molti suoi colleghi e connazionali. Questo premio da capogiro gli permetterà di risollevare le sorti della famiglia, come svelato dagli stessi genitori in un'intervista alla BBC.

Cosa farà Sawe con i soldi della Maratona di Londra

I parenti di Sawe hanno guardato la gara nella loro casa che si trova nel Kenya occidentale e stanno già allestendo grandi festeggiamenti per il suo ritorno a casa. La mamma Emily ha provato a raccontare la sua gioia: "Ero molto felice. Ringrazio Dio. Ho saltato per tutta la casa. Non sapevo proprio cosa fare dalla gioia". Suo padre Simion, invece, con grande pragmatismo ha fatto riferimento subito a quanto promesso dal figlio: "La verità è che ci ha promesso che ci costruirà una casa. E ha detto che ci comprerà un'auto. Così non dovremo più camminare a piedi. Ha anche promesso che finirà di costruire la chiesa qui, e che ci aiuterà a viaggiare all'estero".

Il successo di Sawe, dunque, sarà qualcosa che produrrà effetti concreti a casa sua e per tutta la comunità. Sabastian non è l'unico a guardarsi indietro, senza dimenticare le sue origini. Proprio questo è alla base anche della sua forza mentale che gli ha permesso di diventare un "mostro" anche nella gestione delle gare. Idee chiare e grande sensibilità e umanità per un campione a tutto tondo.