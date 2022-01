L’annuncio ufficiale della Ferrari sulla nuova macchina per il Mondiale F1 2022: “Via al countdown” La Ferrari ha annunciato la data ufficiale della presentazione della nuova monoposto con cui Leclerc e Sainz prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2022. Qui tutte le informazioni a riguardo.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari è pronta a svelare la nuova monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2022. La vettura, completamente rivoluzionata rispetto alle precedenti a causa del cambio del regolamento tecnico, sarà presentata pochi giorni prima del primo test prestagionale che andranno in scena sul circuito di Barcellona dal 21 al 25 febbraio 2022.

Adesso infatti il Cavallino ha annunciato ufficialmente la data in cui avverrà la presentazione della nuova macchina confermando di fatto quanto aveva già inavvertitamente rivelato il team principal Mattia Binotto in precedenza. La Ferrari F1 2022 sarà infatti svelata al mondo il prossimo 17 febbraio 2022 come rivelato dalla stessa scuderia attraverso i propri canali ufficiali. Sui profili social della squadra di Maranello infatti ad un mese esatto dalla presentazione è stato dato il via al countdown per la "prima" assoluta della nuova monoposto.

La presentazione della nuova vettura, come già avvenuto lo scorso anno per il lancio della SF21, sarà esclusivamente online e trasmessa in diretta streaming da Barcellona dove la Ferrari ha già prenotato il circuito del Montmelò per un filming day prima dell'inizio dei test invernali (pertanto vetture, piloti e squadra saranno in Catalogna almeno cinque giorni prima dell'inizio dei test ufficiali della Formula 1).

Al momento, a parte qualche prima indiscrezione che sembra dar fiducia ai tifosi della Rossa, si sa poco riguardo alla nuova monoposto con cui Leclerc e Sainz prenderanno parte al prossimo Mondiale. Non è ad oggi ancora noto infatti nemmeno il nome di questa vettura per ora indicata come "progetto 674". L'annuncio del nome della nuova Ferrari 2022 da Formula 1 dovrebbe precedere di qualche giorno la presentazione della macchina.