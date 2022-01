Sorpresa Ferrari, cambia il colore dell’auto per il Mondiale 2022: spoiler involontario Un involontario spoiler fatto dalla Ferrari tramite i propri canali social sembra confermare il fatto che a sorpresa la monoposto del Cavallino per il Mondiale di Formula 1 2022 cambierà colore rispetto al recente passato: con il tradizionale rosso Ferrari che farà spazio ad un più scuro rosso pantone.

A cura di Michele Mazzeo

La nuova monoposto Ferrari per il 2022 sarà presentata al mondo il prossimo 17 febbraio, ma potrebbe essere diversa da quella con cui poi Charles Leclerc e Carlos Sainz correranno nel Mondiale di Formula 1. Le linee, la struttura e la forma della nuova vettura F1 partorita a Maranello saranno uguali sia per quella che vedremo nella presentazione streaming sia per la macchina che poi scenderà in pista nei 23 GP del prossimo campionato, ma ci potrebbe essere un particolare non di poco conto che varierà.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti il colore della livrea della nuova macchina del Cavallino per il Mondiale 2022 sarà diverso rispetto all'ormai tradizionale rosso Ferrari a cui siamo abituati. Le monoposto di Leclerc e Sainz nel corso della nuova stagione dovrebbero infatti presentarsi con un rosso più scuro, molto più vicino a quel rosso pantone della Ferrari 125 F1 con cui Alberto Ascari nel 1950 a Montecarlo conquistò il primo podio in Formula 1 per la squadra che poi scriverà la storia di questo sport, già esibito dalla scuderia di Maranello nel GP del Mugello del 2020 in occasione del 1000° gran premio disputato dalla Ferrari in Formula 1. Nel 2022 invece la motivazione per questo ritorno al passato sarebbe dettata dal fatto che proprio quest'anno si festeggiano i 75 anni dalla fondazione dell'iconica casa automobilistica italiana.

A confermare queste indiscrezioni arriva anche un involontario spoiler da parte della stessa squadra del Cavallino Rampante. Proprio nel momento in cui le voci su questo possibile cambio di colorazione sulla monoposto per il nuovo Mondiale di Formula 1 si fanno sempre più insistenti, sui canali social della scuderia Ferrari viene pubblicato un post in cui si fa riferimento al fatto che a Maranello sono pronti a mettere i numeri dei piloti sulla vettura. Nulla di strano se non fosse che come foto è stata scelta quella dell'applicazione del numero 16 di Leclerc proprio sulla vettura rosso pantone sfoggiato di recente dalla Ferrari solo in quel GP della Toscana di scena al Mugello nel 2020.

La grande novità nella livrea della Ferrari, come detto in precedenza, non dovrebbe però essere già svelata durante la presentazione ufficiale e, probabilmente, nemmeno nel primo test prestagionale della Formula 1 2022 che andrà in scena a Barcellona dal 23 al 25 febbraio, dove dovrebbe essere mostrata con la tradizionale colorazione rosso brillante già visto sulla SF-21 nella passata stagione. La nuova Ferrari rosso scuro dovrebbe infatti fare il suo esordio a sorpresa nel secondo test preseason che si terrà a Sakhir, in Bahrain, dal 10 al 12 marzo, vale a dire una settimana prima del primo GP della nuova stagione che si disputerà sulla stessa pista. Tale scelta andrebbe incontro ai desiderata della Formula 1 che sta spingendo affinché anche nel secondo test si mantenga vivo l'interesse per seguire macchine e piloti già visti in anteprima a Barcellona.