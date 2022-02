Perché la nuova Ferrari 2022 si chiama F1-75: una rivoluzione anche nel nome La nuova monoposto della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2022 sarà rivoluzionata nella forma, nella livrea e anche nel nome. Il Cavallino ha annunciato infatti che la vettura si chiamerà F1-75 per due precisi motivi.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari ha svelato il nome della nuova monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2022. La vettura del Cavallino sarà svelata il 17 febbraio, pochi giorni prima del test preseason di Barcellona dove scenderà in pista per la prima volta, e potrebbe riservare una sorpresa per quel che riguarda il colore della livrea. Restando in tema di cambiamenti intanto la scuderia di Maranello ha già voluto rivelare in anteprima l'appellativo scelto per la macchina con cui darà il via alla nuova era del Circus forgiata dalla rivoluzione tecnica che partirà proprio dall'ormai imminente campionato.

La nuova monoposto della Ferrari si chiamerà F1-75 e la scelta del nome non è casuale. Per questo Mondiale 2022 si è deciso infatti di non dare seguito alla serie in atto fino alla passata stagione (chiamandola quindi SF22) cambiando anche le due lettere iniziali, vale a dire la "S" e la "F" che stavano a significare Scuderia Ferrari e con le quali dal 2015 fino allo scorso anno si è battezzata la macchina prodotta a Maranello per il campionato di Formula 1. Dopo la SF15T (2015), la SF16-H (2016), la SF70H (2017), la SF71H (2018), la SF90 (2019), la SF1000 (2020) e la SF21 (2021) dunque per il 2022 il Cavallino ha deciso di cambiare anche la prima parte del nome.

Il più iconico tra i team di Formula 1 quest'anno ha deciso infatti di mettere il nome della categoria (F1 appunto) anziché le proprie iniziali, accanto al quale compare il numero 75 che celebra la storia dell'azienda fondata da Enzo Ferrari. Il numero è infatti stato scelto perché quest'anno ricorre il 75° anniversario della prima vettura uscita dalla fabbrica di Maranello, la 125 S, di cui il 12 marzo 1947 fu acceso per la prima volta il motore.

Come spiegato dal Presidente John Elkann si è deciso di chiamare F1-75 la monoposto Ferrari del 2022, oltre che per onorare l'importante ricorrenza, anche per celebrare lo spirito di competizione e innovazione che regna nel più prestigioso campionato automobilistico a ruote scoperte che ha spinto il Cavallino a superare di volta in volta i propri limiti e diventare un'icona a livello globale: "La Formula 1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari e ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre vetture stradali. Dunque quest'anno, in cui celebriamo il 75° anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica – ha infatti detto il numero uno della casa di Maranello –, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022 F1-75".