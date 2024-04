video suggerito

La Scuderia Ferrari in Formula 1 cambia nome per uno sponsor: vagonata di milioni su Maranello La Scuderia di Maranello dal Gran Premio di Miami avrà un nuovo title sponsor: HP. Sulle vetture Ferrari di Sainz e Leclerc comparirà il brand di Hewlett-Packard. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Morra

La Ferrari guarda sempre al futuro. Dopo aver annunciato, più di due mesi fa, la firma di Lewis Hamilton, la Scuderia di Maranello con un post conferma che dalla prossima gara avrà un nuovo sponsor: HP, e cioè Hewlett-Packard, il colosso informatico americano ha sottoscritto un accordo pluriennale con la Ferrari e diventa title sponsor. Non è stata ufficializzata la cifra che incasserà la Ferrari, ma si parla di una somma vicina se non superiore a quella che Red Bull guadagna da Oracle, che sborsa circa 100 milioni a stagione.

Ricchissimo accordo tra Ferrari e HP

Con un bel video postato su tutti i canali ufficiali, la Ferrari ha ufficializzato la notizia, che già si rincorreva da qualche ora: "Tutto inizia nel garage, dove osiamo sognare e realizzare. Oggi HP e Scuderia Ferrari annunciano la loro storica partnership. Siamo entusiasti di intraprendere un viaggio per dare potere alle persone attraverso la tecnologia e l'innovazione e creare connessioni significative in tutto il mondo".

L'accordo è pluriennale e soprattutto definisce una cosa importante: HP diventa il title sponsor della Ferrari. Tecnicamente cambia il nome ufficiale della Ferrari. La Red Bull, da anni, ufficialmente si chiama Oracle Red Bull Racing.

La Ferrari torna ad avere un title sponsor

Ma cosa significa title sponsor? La Ferrari è senza un title sponsor dalla fine con la partnership pluriennale con la Philip Morris – per anni è stato Marlboro Ferrari, così è stato nella magnifica era Schumacher. E dopo la fine dell'accordo con Mission Winnow è rimasto un lungo vuoto. Già da Miami sulla Ferrari ci sarà il logo HP, forse non troppo visibile negli Stati Uniti, considerato che eccezionalmente la livrea sarà blu. Poco cambia, però, perché dalla prossima gara il nome del team cambia e diventa Scuderia Ferrari HP. L'accordo sarà valido a tutti i livelli e si estenderà fino all'Esports del team italiano.

Il direttore generale della Ferrari Benedetto Vigna ha ufficializzato l'accordo dicendo: "Il nostro fondatore ci ha trasmesso la sua costante voglia di progresso. Da qui nasce la nostra voglia di innovare sia su strada che in pista, così come il nostro impegno per un futuro sostenibile, dalla neutralità del carbonio all’educazione delle generazioni più giovani. Abbiamo ritrovato gli stessi valori in HP lo rende un partner ideale. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra collaborazione e di affrontare insieme nuove sfide e opportunità".