video suggerito

La nuova Sprint Race di F1: come funziona e quanti punti assegna, le novità Anche nel Mondiale 2024 si terranno sei Sprint Race nel Mondiale di Formula 1. Sempre 8 punti assegnati al vincitore. Cambia il format con le Sprint Race al sabato mattina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Shanghai in occasione del Gran Premio della Cina si disputerà la prima Sprint Race del Mondiale di Formula 1 2024. La prima delle sei Sprint del campionato ha creato diverse polemiche, perché i piloti hanno contestato la scelta, perché in Cina non si corre da cinque anni. Cambia ancora il format, per il quarto anno consecutivo ci sono delle grandi novità. Non cambiano però i punteggi che verranno assegnati ai piloti che si piazzeranno nelle prime otto posizioni.

Come funziona la Sprint Race di Formula 1

La Sprint Race fa parte dal 2021 del Mondiale di Formula 1 e ha una durata precisa: i piloti devono percorrere esattamente 100 chilometri per completarla. Quindi un terzo rispetto a quelli delle gare vere, quelle della domenica. Per decretare la Griglia di Partenza della Gara Sprint si tiene una Qualifica apposita, definitiva Sprint Shootout, che ha un formato identico a quello delle Qualifiche ufficiali, ma ogni fase ha una durata minore.

Il nuovo format della Sprint Race, le novità per il Mondiale 2024

Cambia l'ordine delle cose non il format in sé. Perché le Qualifiche per la gara Sprint decreteranno la Griglia di Partenza per la Sprint Race che si terrà di sabato. Ma rispetto alla scorsa stagione c'è una maggiore linearità. C'è un ordine preciso. Perché da quest'anno al venerdì pomeriggio ci saranno le Qualifiche della Sprint e al sabato mattina, che in Cina sarà l'alba italiana, si terrà la Sprint Race, poi si disputerà la Qualifica vera.

Quanti punti assegna la gara Sprint

La gara Sprint dura 100 chilometri e quindi ha un numero di giri differente tra una gara e l'altra. L'unica certezza riguarda il punteggio che viene assegnato al termine della Sprint Race: 8 punti per il primo classificato, 7 al secondo, 6 al terzo e così via fino all'ottavo che prende un punto.

Il calendario delle Sprint race di F1 2024: quando si corrono

Sono sempre sei le Sprint Race della stagione, tre si disputeranno nella prima parte della stagione, le altre in autunno. La prima a Shanghai nel GP della Cina, poi a Miami, nel mese di maggio. Mentre in estate ci sarà la terza Sprint con il GP d'Austria. Quelle autunnali invece si disputeranno negli Stati Uniti, a Interlagos, il Brasile è l'unico tracciato che ha ospitato le gare veloci ogni anno, e in Qatar.

Formula 1 News Calendario Classifica segui