La Formula 1 cambia ancora il format dei weekend con la Sprint Race: novità anche per il DRS La F1 Commission ha approvato alcune novità regolamentari, relative a DRS e Power Unit, per il Mondiale 2024 e ha cambiato ancora il format dei weekend di gara con le Sprint Race.

A cura di Alessio Morra

Per il quarto anno la Sprint Race farà parte del Mondiale di Formula 1 e per la quarta volta si decide di modificare i weekend di gara con le gare Sprint. La F1 Commission ha stabilito che dal campionato 2024 si cambierà nuovamente il format. Sono state stabilite, però, anche delle importanti decisioni relative alla Power Unit e al DRS.

A Londra alla presenza del presidente e amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali e del responsabile delle monoposto FIA Tombazis la F1 Commision hanno discusso di una serie temi importanti e hanno soprattutto preso delle decisioni importanti. Un accordo è stato trovato sui fine settimane con le Sprint Race, che vede ulteriori novità nel format. Al venerdì si terranno le libere 1 e nel pomeriggio invece ci saranno le Qualifiche per la Sprint. Il sabato sarà deluxe con la Sprint Race in tarda mattinata, e nel pomeriggio tutti in pista per conquistare la pole position per il Gp, che si terrà la domenica.

Le sei gare Sprint del Mondiale 2024 si terranno in Cina, a Shanghai, poi a Miami e a Spielberg, in occasione del Gp d'Austria. Le altre invece si disputeranno negli Stati Uniti, in Brasile in Qatar. Questo il nuovo format dei weekend con la Sprint Race:

Venerdì: prove libere e qualifiche per la Sprint Race

Sabato: Sprint Race e qualifiche per il Gran Premio

Domenica: Gran Premio

Sia per il 2024 che per il 2025 è confermata la dotazione di quattro power unit a stagione per ogni pilota. Inoltre è stato stabilito che l'attivazione del DRS (l'ala mobile, che aiuta nei sorpassi) per la gara sarà anticipata a un giro, invece dei due giri dopo l'avvio di ogni Gp o della ripartenza a seguito di una Safety Car. Inoltre la Commission ha discusso di una serie di argomenti relativi ai Regolamenti 2026, in particolare su questioni finanziarie e di sostenibilità.

