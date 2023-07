Il calendario ufficiale del Mondiale di Formula 1 2024: in programma 24 Gran Premi Ufficializzato il calendario del Mondiale di Formula 1 2024: date, gare e circuiti dei 24 Gran Premi in programma nella nuova stagione F1.

La FIA e Liberty Media hanno annunciato il calendario del Mondiale di Formula 1 2024 che vedrà aumentato a 24 il numero di Gran Premi in programma. La prossima sarà dunque la stagione più lunga mai vista per il Circus con il campionato che si aprirà il 2 marzo in Bahrain e si concluderà l'8 dicembre ad Abu Dhabi.

Dopo quattro anni di assenza tornerà il GP della Cina che si terrà a Shanghai nel weekend del 21 aprile che si va dunque ad aggiungere alle 23 tappe già previste nel Mondiale attualmente in corso. Nessuna sorpresa dunque, se non per lo spostamento del GP del Giappone nel weekend del 7 aprile con la gara di Suzuka che non andrà dunque in scena come da tradizione tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre e per il fatto che le prime due gare della stagione, a Sakhir e Jeddah, si disputeranno di sabato anziché di domenica.

Mantengono il tradizionale posto in calendario invece le due gare italiane con il GP d'Emilia Romagna a Imola in programma nel fine settimana del 19 maggio e il GP d'Italia a Monza che si correrà invece il 1° settembre.

Il calendario della Formula 1 2024