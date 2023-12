La Formula 1 cambia ancora format: rivoluzionati tutti i weekend con la Sprint Race Nel 2024 cambierà nuovamente il format dei weekend di gara con le Sprint Race. La gara Sprint della Formula 1 dovrebbe tenersi il sabato mattina.

L'ultimo Mondiale è ampiamente in archivio, tutto la Formula 1 è ampiamente proiettata al 2024 che, si spera sia un po' più equilibrata. Il calendario 2024 è stato reso noto da tempo e ci saranno la bellezza di 24 Gp, record assoluto, ai quali si aggiungeranno le sei Sprint Race. Nelle ultime ore sono state annunciate le sedi delle Sprint Race 2024, e a breve sarà ufficializzato un altro cambio di format per i weekend con le Sprint.

La quadra ancora non è stata trovata. Da tre stagioni si disputano le Sprint e in ogni stagione ci sono state formule differenti. Anche nel 2024 si farà un altro tentativo alla ricerca del formato migliore. Stavolta sembra che la strada sia quella giusta con un weekend di gara con le Sprint Race che va a creare uno spazio preciso alla Sprint Race e alle sue Qualifiche. In pratica si vanno a creare due segmenti totalmente differenti.

Nel mese di gennaio alla F1 Commission verrà proposto questo cambiamento che verrà approvato. L'idea è quella di avere la Sprint Race al sabato mattina, a differenza di quanto accaduto negli ultimi tre anni. Con le conseguenti qualifiche della Sprint, le Shootout Sprint, che si terranno al venerdì pomeriggio. Così che si avranno due eventi Sprint in fila. Con le Qualifiche canoniche che invece si disputeranno al sabato pomeriggio e definiranno la Griglia di Partenza del Gp della domenica. Non è ancora stato deciso se ci sarà la griglia invertita nella Sprint Race.

Le sei Sprint Race del 2024 si disputeranno a Shanghai, dove la Formula 1 tornerà per la prima volta dopo cinque anni (e in quel caso la Sprint sarà notturna), a Miami, dove lo spettacolo è assicurato e raddoppia con quest'evento, in Austria e poi nella parte finale del campionato a Austin, in Brasile e in Qatar.

