La Formula 1 cambia il regolamento della Sprint Race a Mondiale in corso: c’è un nuovo format La Formula 1 sta per modificare il regolamento per le Sprint Race del Mondiale 2023: ecco come sarà il nuovo format dei weekend F1 che hanno in programma la mini-gara del sabato.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 sta per cambiare il regolamento a Mondiale 2023 in corso. Questa volta ad essere modificato sarà il format delle Sprint Race che andranno in scena in sei di 23 Gran Premi in calendario con la prima in programma proprio nel prossimo GP dell'Azerbaijan.

Manca ancora l'ufficialità ma non sembrano esservi più dubbi dato che i membri della Commission F1 composta da FIA, FOM e dai rappresentanti delle dieci scuderie che si riunirà a stretto giro di posta sarebbero ormai tutti d'accordo e, qualora si raggiungesse il quorum di 28 voti sui 30 complessivi, il World Motor Sport Council, l'organo supremo in materia di cambi regolamentari che detiene il diritto di veto su tali questioni, non dovrebbe opporsi.

A partire dal prossimo appuntamento di Baku dunque il programma del weekend di gara che prevede la Sprint Race dovrebbe essere diverso rispetto a quello andato in scena nelle ultime due stagione. Il nuovo format infatti prevede: una sessione di prove libere al venerdì mattina, mentre nel pomeriggio si disputeranno le qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e Q3 che andranno a stabilire la griglia di partenza della gara della domenica; il sabato mattina, al posto della vecchia seconda sessione di prove libere, ci sarà invece un'altra sessione di qualifica (sempre con il format Q1, Q2 e Q3 ma con tempistiche ridotte) ad hoc per la Sprint Race che andrà poi in scena nel pomeriggio.

Il nuovo programma dei weekend di gara della Formula 1 con la Sprint Race:

Venerdì

Mattina: FP1

Pomeriggio: Qualifiche Gara

Mattina: FP1 Pomeriggio: Qualifiche Gara Sabato

Mattina: Qualifiche Sprint Race

Pomeriggio: Sprint Race

Mattina: Qualifiche Sprint Race Pomeriggio: Sprint Race Domenica

Pomeriggio: Gara

Le regole della mini-gara di 100 km rimarranno invariate ma, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, dunque il suo ordine d'arrivo non servirà più a decretare la griglia di partenza della gara domenicale della Formula 1 che assegna il maggior bottino di punti per le classifiche iridate piloti e costruttori.