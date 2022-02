Nuova Ferrari F1 2022, la presentazione in diretta TV: orario e dove vederla Oggi la Ferrari presenta la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2022. Ecco a che ora è la presentazione della F1-75 e dove vederla in diretta TV e in live streaming.

A cura di Michele Mazzeo

L'attesa è ormai finita. Dopo tutte le indiscrezioni e le notizie susseguitesi riguardo alle possibili novità, oggi andrà in scena la presentazione della nuova monoposto Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2022. Alle ore 14 il Cavallino toglierà il velo alla F1-75 che sarà affidata ai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz in questo primo campionato dopo la rivoluzione regolamentare. Si scopriranno finalmente quindi la livrea e le linee della nuova creatura a "effetto suolo" della casa di Maranello. Ecco a che ora e dove vedere la presentazione della nuova Ferrari in diretta.

A che ora viene presentata la nuova Ferrari F1-75

La nuova macchina della Ferrari verrà presentata oggi: a partire dalle 14.00 di questo pomeriggio scopriremo finalmente le caratteristiche della F1-75, la monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2022. L'orario della presentazione coincide con gli orari della diretta TV e streaming dell'evento.

Dove vedere la presentazione in TV e streaming

La presentazione della nuova monoposto della Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2022 sarà trasmessa in diretta TV su Sky. La presentazione della F1-75 si potrà vedere su Sky Sport F1 Hd (canale 207 del decoder satellitare) e su Sky Sport 24 (canale 200). Gli abbonati alla pay-tv potranno assistere allo showdown della vettura anche in live streaming sull'app Sky-Go. La diretta della presentazione della nuova macchina F1 della Ferrari sarà visibile anche sui canali social della scuderia di Maranello, sul canale Youtube e sul sito ufficiale della casa di Maranello.