La penalità di Marc Marquez in MotoGP resta un mistero: è sospesa in attesa della Corte d’Appello La Corte d’Appello della MotoGP ha messo in stand-by la penalità comminata a Marc Marquez dai Commissari FIM per la manovra kamikaze a Portimao: la sanzione resta però un mistero dato che non è stato ancora emesso il verdetto sul reclamo della Honda.

A cura di Michele Mazzeo

A causa dell'infortunio rimediato a Portimao e soprattutto della conseguente operazione alla mano, Marc Marquez sarà assente anche nel weekend di gara della MotoGP del GP delle Americhe. Nonostante il forfait nella tappa di Austin, lo spagnolo è comunque al centro dei discorsi nel paddock della classe regina del Motomondiale a causa di quella penalità, rimediata proprio per l'incidente provocato in Portogallo, su cui è nata una vera e propria diatriba legale.

La Corte d'Appello della MotoGP, a cui i Commissari FIM (autori dei pasticci che hanno complicato la vicenda) hanno passato la questione dopo il ricorso della Honda, ha difatti deciso di sospendere temporaneamente la penalità di due long lap penalty inflitta all'otto volte campione del mondo, e prendersi ulteriore tempo per emettere il verdetto definitivo sulla vicenda.

Nel documento ufficiale redatto dalla Corte d'Appello della MotoGP si legge infatti che "la decisione che concede la sospensione dell’esecuzione della Domanda di Sanzione è stata emessa il 12 aprile 2023 e notificata lo stesso giorno ai Ricorrenti. La decisione finale sull'appello sarà presa a tempo debito". Di fatto, ad oggi, la penalità comminata a Marc Marquez a Portimao resta ancora un mistero: non è infatti ancora chiaro se la sanzione è già da considerarsi scontata nel GP d'Argentina (a cui il 30enne di Cervera non ha preso parte) come avevano deciso in un primo momento i Commissari FIM, o se il pilota della Honda dovrà scontare i due long lap penalty "alla prossima gara a cui prenderà parte" (come invece recitava la sanzione dopo la rettifica tardiva da parte del Panel degli Stewards).

La decisione della Corte d'Appello della MotoGP dovrebbe quindi risolvere la questione e dovrebbe farlo prima della prossima gara in calendario dopo Austin, cioè quella del GP di Spagna in programma a Jerez de la Frontera il prossimo 30 aprile. Se ciò non dovesse avvenire, Marc Marquez, assente nel weekend del GP delle Americhe, dato che la sanzione è stata messa in stand-by non dovrebbe scontare la penalità nella corsa di casa. Ciò creerebbe però una situazione paradossale (e scatenerebbe un'infinità di polemiche) dato che potrebbe poi comunque ritrovarsi a dover scontare la penalità comminatagli nella prima gara della stagione in una delle corse successive al gp spagnolo.