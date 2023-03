“La Ferrari ha il motore più potente in Formula 1 e un grave problema”: Red Bull ha fatto i conti Helmut Marko, consigliere che conta tanto in Red Bull, in un’intervista ha dichiarato che la Ferrari ha la miglior power-unit in assoluto, ma è peggiorata tantissimo con le gomme: “L’usura degli pneumatici, che è l’aspetto cruciale, non è migliorata per niente. Anzi, direi che è quasi peggiorata rispetto a noi”.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari ha la power unit migliore, la più potente. Questo ha detto Helmut Marko, il famoso consigliere della Red Bull, che da profondo conoscitore di questo mondo in una lunga intervista dopo aver incensato il team di Maranello ha evidenziato oltre alle qualità anche il più grande difetto della scuderia italiana.

Con il Mondiale 2022 la Formula 1 è entrata in una nuova era. Le grandi novità regolamentari hanno portato un ridimensionamento notevole della Mercedes, che ha vinto solo una gara. Red Bull e Ferrari fino a luglio hanno lottato per il titolo, poi c'è stato un assolo della scuderia austriaca che dopo quasi un decennio ha fatto la doppietta, vincendo titolo piloti e costruttori. La Ferrari è stata veloce e costante nelle Qualifiche, Leclerc il pilota con il maggior numero di pole ma in gara spesso è venuto meno. Il team di Maranello ha lavorato tanto e ha provato a migliorarsi.

Ma l'avvio di stagione è stato da dimenticare. Seconda fila nelle Qualifiche, quarto Sainz in gara a quasi cinquanta secondi e Leclerc ritirato. Un disastro sportivo. La stagione è lunga, c'è tempo per migliorare. Intanto la Red Bull prova già a fare il vuoto, dopo la prima doppietta. Il dottor Helmut Marko in una lunga intervista a Formel1.de ha parlato di quest'avvio di stagione dando la sua opinione su Ferrari e Mercedes: "Abbiamo ipotizzato che le squadre, in primis Ferrari e Mercedes, avrebbero lavorato sui loro punti deboli".

Helmut Marko con il gruppo di lavoro d’elite della Red Bull in Bahrain.

E parlando in particolar modo della Ferrari ha detto: "Prendiamo la scuderia italiana. La loro velocità massima è migliorata in modo significativo, ma l'usura degli pneumatici, che è l'aspetto cruciale, non è migliorata per niente. Anzi, direi che è quasi peggiorata rispetto a noi".

Quindi secondo Marko la Ferrari oggi avrebbe il miglior motore, ma è carente con le gomme ed è per questo che viene a mancare troppo spesso durante le gare. E il concetto sulla power-unit della Rossa è stato ribadito in modo netto anche quando a Marko è stata chiesta la classifica dei migliori motori della Formula 1: "Non abbiamo i numeri esatti delle power unit. Ma sulla base dei vari confronti e le informazioni raccolte in Bahrain, riteniamo che Ferrari possa contare sulla power-unit più potente dello schieramento. Poi ci sono Honda e Mercedes, molto vicine, e la Renault".

Il pilota inglese è alla guida di una Mercedes che non pare all’altezza.

Pessimo totalmente il giudizio sulla Mercedes: "Per quanto riguarda la Mercedes, la partenza è altrettanto accidentata come l'anno scorso. L'unica cosa è che non credo che troveranno una soluzione in tempi brevi”.