Leclerc abbandonato dal motore della sua Ferrari, urla disperate in radio: “Cosa succede?” Charles Leclerc costretto al ritiro nel 41° giro del GP Bahrain di F1, primo appuntamento della stagione. Il pilota della Ferrari che era terzo dietro le Red Bull, tradito dalla power unit.

A cura di Marco Beltrami

La nuova stagione di Formula 1 si è aperta nel peggiore dei modi per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari nel GP Bahrain è stato costretto al ritiro al 41° giro, quando era al terzo posto. Una doccia fredda per la scuderia di Maranello e per i suoi tifosi, che hanno rivisto i fantasmi della scorsa stagione, contraddistinta dai problemi tecnici. Difficile ora dire quale sia l'origine dei guai della Ferrari del monegasco, che si è "spenta" lentamente e mestamente. Saranno fatti sicuramente test specifici.

Una mazzata dunque per Leclerc che già prima della partenza, aveva dovuto fare i conti con un imprevisto. A due ore dall'inizio ufficiale dell'annata agonistica infatti la Ferrari ha sostituito due componenti, ovvero la batteria e la centralina della SF-23 guidata da Charles. Un segnale preoccupante, ma legato a delle anomalie che hanno spinto il box a sottoporre la parte cambiata a controlli. La gara poi era scivolata via senza particolari sussulti, con le due Ferrari di Leclerc e Sainz per larghi tratti terza e quarta, dietro le due imprendibili Red Bull di Verstappen e Perez.

Al 41° giro però ecco la doccia fredda, con la macchina di Leclerc che ha improvvisamente rallentato finendo a poco a poco per spegnersi. Evidente il problema alla power-unit per la SF-23 del ferrarista, letteralmente affranto. Infatti i microfoni hanno trasmesso tutta la sua delusione manifestata con un semplice "Oh no, no, no" nel team radio. Un urlo disperato per chiedere cosa stesse succedendo: "Cosa succede ragazzi? No power!". Difficile dire altro in un momento come questo, e in una gara in cui si sarebbero dovuti raccogliere i frutti del lavoro effettuato per cercare di alzare l'asticella.

Allo sfortunato Leclerc, che ha poi ceduto la posizione al compagno di squadra Sainz (che a sua volta dopo la safety car, è stato superato da Alonso perdendo il podio), non è rimasto che scendere dalla sua Ferrari e tornare ai box accompagnato su un motorino da un addetto ai lavori. L'incubo dei problemi tecnici della Rossa dunque prosegue anche in questa annata, con Charles che a caldo ha dichiarato: "È appena saltata la power, peccato perché eravamo lì (a ridosso delle prime, ndr). La nostra gara è stata buona fino a quel momento. Non siamo riusciti a fare più della terza posizione, perché la Red Bull è davvero forte".

Avvio di stagione in salita per la Ferrari che dovrà riflettere anche sull'eccessiva differenza di rendimento in gara rispetto alla Red Bull. E infatti Leclerc a Sky ha sottolineato: "Che non eravamo veloci in gara… non so, il nostro obiettivo era batterli e dobbiamo fare passi avanti rispetto a loro. Hanno trovato qualcosa rispetto alle qualifiche, sono di un’altra categoria. Dobbiamo fare qualcosa anche noi perché così faremo fatica".