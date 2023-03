Formula 1 oggi, orari TV GP Bahrain su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming, Verstappen in pole

Nel Q3 delle qualifiche di ieri Charles Leclerc ha fatto una strana scelta: dopo aver effettuato un primo giro lanciato piazzandosi con il secondo miglior tempo a solo un decimo da Verstappen, il monegasco è rientrato ai box e ha dichiarato concluse le sue qualifiche mentre tutti gli altri (il compagno Sainz compreso) sono tornati in pista per effettuare un ultimo tentativo per conquistare la pole position (e in quel frangente Perez ha superato il pilota Ferrari che ha chiuso quindi al terzo posto). C'è però un motivo dietro questa decisione all'apparenza azzardata: il Cavallino ha voluto preservare un set di gomme soft nuove da utilizzare in gara.

Come ha spiegato infatti il team principal Fred Vasseur si è quindi scelto di sacrificare la lotta per la pole in vista della gara: "Le qualifiche sono filate liscie, sono andate piuttosto bene. Prima non avevamo il quadro chiaro, ma siamo stati primi in Q1 e Q2 e siamo stati in lotta con Verstappen per la pole. Abbiamo tenuto un treno di soft per domani, lo abbiamo discusso insieme al muretto e abbiamo deciso così. Sapevamo già che i punti si danno la domenica, è importante prepararsi per la gara. Qui in Bahrain è importante, il team ha fatto un buon lavoro nel complesso. Charles è competitivo, ma i piloti devono capirlo. Non è facile, ma sapevamo che in questa situazione avremmo sacrificato la qualifica per la gara" ha difatti ammesso Vasseur ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara del GP del Bahrain di scena oggi sul circuito di Sakhir.