Disastro Ferrari al debutto della F1 2023: Leclerc ritirato, Sainz 4°. È dominio Red Bull in Bahrain Disastroso debutto nel Mondiale di Formula 1 2023 per la Ferrari: Leclerc abbandonato dalla SF-23 è costretto al ritiro, Sainz finisce fuori dal podio mentre la Red Bull domina il GP del Bahrain con Verstappen e Perez.

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull dimostra di essere ancora nettamente superiore alle rivali. Max Verstappen vince dominando il GP del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 2023, e lo fa davanti al compagno di squadra Sergio Perez che dopo un'iniziale difficoltà in partenza (sorpreso da Leclerc) ha poi blindato la seconda posizione per una doppietta della scuderia campione del mondo in carica. Terzo il due volte iridato Fernando Alonso che conferma il grande passo in avanti fatto dall'Aston Martin.

Inizio da incubo invece per la Ferrari con Charles Leclerc che dopo esser stato secondo per la prima parte di gara si è visto poi sopravanzare da Perez. Quando il podio sembrava ormai certo però per il monegasco è arrivata la seconda doccia fredda della giornata (la prima era arrivata due ore prima della gara quando sulla sua SF-23 si sono dovute sostituire le batterie e la centralina elettronica).

Il driver di Monte-Carlo infatti è improvvisamente costretto al ritiro a causa di un guasto alla parte endotermica della power unit della sua monoposto. Per il Cavallino le brutte notizie da Sakhir non sono però finite: Carlos Sainz non riesce a resistere a Fernando Alonso nella parte finale e finisce in quarta posizione, fuori dal podio. Epico Lance Stroll che chiude sesto, posizionandosi tra le Mercedes di Hamilton e Russell, nonostante i guai fisici che lo hanno attanagliato nella settimana che ha preceduto questo primo GP stagionale.

L'ordine d'arrivo del GP Bahrain della Formula 1 2023