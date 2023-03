Verstappen si prende la pole del Bahrain, prima fila tutta Red Bull poi Leclerc. Quinto Alonso Il campione del mondo ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Bahrain. In prima fila anche Sergio Perez. Leclerc e Sainz formeranno la seconda fila. Alonso quinto, poi le Mercedes con Russell davanti a Hamilton.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha realizzato la pole position del Gran Premio del Bahrain. Domenica sarà una prima fila tutta Red Bull. Perché al fianco dell'olandese ci sarà Sergio Perez, battuto di un decimo. Leclerc è arrivato terzo e si è messo davanti a Sainz. Quinto un eccellente Alonso, poi le Mercedes con Russell davanti a Hamilton.

Le prime vetture a scendere in pista nella Q1 sono le Alpha Tauri, quando la notte è già calata a Sakhir. Li seguono Sainz e Leclerc, che sul rettilineo perde un pezzo, e poi ne perde un altro. Un campanello d'allarme vero per la Ferrari. Sainz chiude il giro, Leclerc torna ai box mentre viene esposta la bandiera rossa. Prove sospese. Corsa contro il tempo per riparare la vettura numero 16.

Quando si riparte vanno tutti in pista e c'è bagarre. Con sette piloti in circa mezzo secondo. Sainz davanti a Russell e a Leclerc. C'è bagarre nel finale. I big sono tutti salvi. Hulkenberg balza sesto con la Haas. Bene pure Stroll. Fuori in modo beffardo Sargeant, con lui eliminati Magnussen, Piastri, Gasly e de Vries.

Scendono tutti in pista quando inizia la Q2, eccetto Albon. La Ferrari lo fa con gomme usate. Hamilton e Russell si mettono davanti a Fernando Alonso, e pure ai ferraristi. Ma Verstappen mostra di essere di un altro pianeta. Giro mostruoso. Perez secondo. Hulkenberg ancora tra i primi otto.

Tutti tranne le Red Bull effettuano un secondo tentativo. Leclerc stampa un tempone e si mette alle spalle Verstappen, Russell e Hamilton (racchiusi loro in tre in pochi millesimi), poi Sainz e Alonso. In Q3 anche Hulkenberg che sorprende con la Haas.

In Q3 realizza due giri strepitosi Max Verstappen che si prende la pole position. La prima fila è tutta Red Bull, con Perez secondo. Leclerc e Sainz partiranno alle loro spalle. Alonso quinto, Russell davanti a Hamilton. Sarà una gara tutta da vedere quella del Bahrain.