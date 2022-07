Impresa epica di Leclerc in Austria, ha vinto con l’acceleratore rotto: “Ho avuto paura” Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha centrato la vittoria nel GP d’Austria della Formula 1 2022 mettendo a segno un’impresa epica dati gli improvvisi problemi alla sua F1-75 nel finale di gara mentre Verstappen lo insidiava da vicino.

A cura di Michele Mazzeo

Un'impresa epica quella compiuta dal pilota della Ferrari Charles Leclerc nel GP d'Austria della Formula 1 2022. Il pilota monegasco è infatti tornato al successo battendo in pista Max Verstappen su quello che è il circuito di casa della Red Bull accorciando il suo distacco dall'olandese nella classifica del Mondiale che è ora di 38 punti.

A rendere ancor più epica la vittoria del 24enne di Monte-Carlo è quanto accaduto nell'ultima parte di gara dopo la fine del regime di Virtual Safety Car attivato in seguito al drammatico ritiro di Carlos Sainz che ha visto la sua F1-75 finire in fiamme mentre stava lottando con Verstappen per la seconda posizione. "È stata davvero una bella gara. Il ritmo c'era. La fine è stata incredibilmente difficile: ho avuto questo problema con l'acceleratore ma siamo riusciti a resistere fino alla fine. Ho avuto paura ma sono così felice" ha infatti raccontato il monegasco subito dopo aver tagliato per primo il traguardo nell'undicesima gara della stagione confermando di fatto quanto aveva detto nel team radio dopo il successo: "Oh mio dio. Avevo paura. Ero davvero spaventato. Sì!" ha difatti rivelato.

Quando mancavano cinque giri alla conclusione del GP d'Austria difatti Charles Leclerc ha allarmato il box della Ferrari evidenziando un improvviso problema alla sua F1-75 mentre il vantaggio su Max Verstappen, a parità di gomme, era di poco inferiore ai tre secondi: "Cosa succede? Cosa succede all'acceleratore" ha infatti urlato in radio il monegasco mandando in apprensione tutti i tifosi della Ferrari terrorizzati da quello che poteva essere l'ennesimo ritiro per improvvisi problemi tecnici mentre si era in testa alla corsa.

A spiegare cosa è successo alla F1-75 numero #16 nel finale del GP d'Austria ci ha pensato lo stesso Leclerc che due giri più tardi ha riaperto le comunicazioni radio con il muretto spiegando che il pedale dell'acceleratore si incastrava quando lui lo rilasciava con la vettura che praticamente rimaneva sempre accelerata in quanto il pedale, una volta rilasciato, non tornava mai alla posizione iniziale.

Un problema che, soprattutto nelle curve lente (la 3 e la 4), ha costretto Charles Leclerc a cambiare il suo stile di guida dato che non riusciva ad inserire le marce basse, dovendo quindi percorrerle in terza marcia. Sfruttando questa difficoltà della Ferrari Max Verstappen alle sue spalle ha spinto al limite la sua Red Bull per ricucire il gap dal monegasco, ma quest'ultimo con una prestazione esemplare è riuscito a mantenere il vantaggio sull'olandese fino alla bandiera a scacchi centrando così la sua terza vittoria stagionale che, se non è la più bella, è di certo la più epica, arrivata proprio sulla pista di casa dei rivali.