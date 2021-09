Hamilton sarà visitato da uno specialista: “Il dolore al collo peggiora” Dopo l’incidente di Monza con Max Verstappen, Lewis Hamilton sui social ha detto di essere stato fortunato nel Gp d’Italia e poi ha aggiunto che il dolore al collo è aumentato nelle ore successive alla gara e che nei prossimi giorni si farà visitare da uno specialista: “La ruota di Max è atterrata sull’Halo e nei prossimi giorni vedrò uno specialista del collo”.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio d'Italia di Monza del 2021 passerà alla storia per il ritorno alla vittoria della McLaren e di Ricciardo e soprattutto per l'incidente tra Hamilton e Verstappen. Un incidente davvero spaventoso che senza l'Halo avrebbe avuto delle conseguenze ben peggiori. Il pilota olandese è stato giudicato colpevole dai commissari della FIA, che gli hanno tolto due punti sulla patente e soprattutto lo hanno punito con tre posizioni di penalità in griglia nel prossimo Gran Premio (quello di Sochi).

Dopo la gara e soprattutto dopo l'incidente i due piloti hanno parlato. Max ha attaccato il rivale per il titolo Mondiale e si è assolto. Hamilton ha risposto. La sensazione è che sia stato un classico regolamento di conti, considerato quello che era successo a parti inverse a Silverstone – dove Lewis aveva spinto con forza e Max aveva deciso di non abbassare il piede (avendo le conseguenze peggiori da quel gesto).

Già nelle interviste il sette volte campione del mondo aveva detto di aver dolore al collo, quasi inevitabile considerato quello che è successo. Del dolore al collo ne ha poi parlato nuovamente qualche ora dopo dicendo che stava peggio: "Sembra che stia peggiorando un po' man mano che la scarica di adrenalina svanisce, ma lavorerò con Angela Cullen per risolvere il problema". Su Twitter il pilota della Mercedes ha ringraziato chi lo ha protetto dall'alto: "Onestamente, mi sento molto fortunato oggi. Grazie a Dio per l'aureola che alla fine penso mi abbia salvato, che mi ha salvato il collo", ed ha aggiunto che nei prossimi giorni vedrà uno specialista per il collo: "Penso che la ruota posteriore sia atterrata sull'Halo e credo che Angela viaggerà con me nei prossimi giorni e credo che probabilmente avrò bisogno di vedere uno specialista solo per assicurarmi di essere al top per la prossima gara".