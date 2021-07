Max Verstappen, incidente tremendo a Silverstone dopo un contatto con Lewis Hamilton Inizio incredibile del Gran Premio di Gran Bretagna con un duello già memorabile tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con il pilota olandese che è uscito di pista e si è ritirato. Lewis Hamilton è stato penalizzato poi dai commissari di gara di Silverstone per l’incidente con Verstappen: 10 secondi di penalità per l’inglese.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen si è ritirato nel primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota olandese è stato autore di un brutto incidente fortunatamente senza conseguenze. Il leader del Mondiale è stato toccato da Hamilton che stava provando a superarlo. Le immagini sono spettacolari e spaventose. Per quell'incidente il sette volte campione del mondo è stato penalizzato dai commissari, che gli hanno rifilato 10 secondi di penalità.

L'incredibile duello tra Hamilton e Verstappen

Primo giro da paura a Silverstone, giro che è terminato con Charles Leclerc davanti a tutti prima che fosse esposta la bandiera rossa che ha prodotto la sospensione della gara. Sospensione nata per via di un terribile incidente di Max Verstappen, fuori dopo pochissimi giri in seguito a un contatto con Lewis Hamilton, che ha subito una penalità pesante, che gli hanno rifilato i commissari.

L'incidente di Verstappen a Silverstone

Verstappen non parte benissimo, Hamilton invece sì e i due danno vita a un duello straordinario, un duello old style, un corpo a corpo che fa già parte della storia della Formula 1. Lewis cerca di superare Max un paio di volte, ma non ci riesce. Poi alla Stowe Hamilton è affiancato a Verstappen, i due si toccano. La Red Bull è inguidabile e imbizzarrita e finisce malamente a muro. Uno spavento enorme per Max, che esce scosso, ma fortunatamente sulle sue gambe e senza grossi problemi dalla sua vettura – anche se Verstappen precauzionalmente viene portato al centro medico. Hamilton invece prosegue la gara senza particolari danni sulla sua vettura, anche se dopo il contatto con Verstappen viene superato da Leclerc che si porta al comando.