Hamilton affonda in Bahrain e si scusa con i tifosi: "Mi dispiace e mi scuso per la mia performance" Stati d'animo differenti in casa Ferrari. Leclerc meravigliosamente stupito per il terzo posto delle Qualifiche, mentre Hamilton era abacchiato dopo il nono posto: "Chiedo scusa per la mia performance".

A cura di Alessio Morra

La Ferrari in Bahrain ha portato degli aggiornamenti, non è andata male al venerdì e al sabato. Ma dopo il primo tentativo in Q3 era lontana oltre un secondo dalla McLaren e da Russell. Poi Leclerc ha trovato un giro super ed è arrivato terzo, Hamilton invece ha cannato il colpo ed ha chiuso solo nono, una delusione. Stati d'animo totalmente differenti per i due piloti della rossa dopo le Qualifiche.

Leclerc terzo nelle Qualifiche Bahrain

Leclerc ambiva, o almeno sognava la seconda fila, manon pensava di artigliare addirittura il terzo posto. Nell'intervista a caldo, dopo le Qualifiche, lo ha detto senza farsi tanti problemi: "Onestamente, non mi aspettavo la terza posizione. All'inizio del Q3 le cose sembravano davvero pessime con le vecchie gomme, ma non appena abbiamo montato le nuove, tutto è andato meglio. Non me l'aspettavo, ma sono molto contento. La squadra ha spinto al massimo per portare questi aggiornamenti qui. È un piccolo passo avanti, non un grande passo avanti, ma la prossima settimana dovrebbe essere un passo avanti".

Frederic Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello, ha elogiato il pilota monegasco: "Il terzo posto è un risultato ottimo. In gara con la macchina di Charles dovremo essere ambiziosi".

La delusione di Lewis Hamilton

Umore totalmente differente per l'altra metà del box. Perché Lewis Hamilton si è classificato appena al nono posto, dietro pure a Sainz. Il sette volte campione del mondo dopo le Qualifiche ha mostrato il proprio rammarico usando parole precise: "Oggi ero semplicemente lento, l'errore nell'ultimo settore non ha fatto la differenza. Non ho fiducia per la gara. Mi dispiace tanto per il team e i tifosi. Chiedo scusa per la mia performance".