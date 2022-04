Griglia di partenza MotoGP GP Austin 2022, Jorge Martin in pole dopo le qualifiche: dominio Ducati È di Jorge Martin su Ducati Pramac la pole position del GP di Austin: lo spagnolo ha preceduto altre quattro moto della casa di Borgo Panigale. Quinto Bastianini, sesto il campione del mondo Quartararo su Yamaha.

A cura di Paolo Fiorenza

Jorge Martin su Ducati Pramac partirà domani in pole position nel GP delle Americhe di Austin. Nelle qualifiche del sabato sul circuito texano, il 24enne madrileno ha sopravanzato altre quattro Ducati: alle sue spalle si sono piazzati Jack Miller (stampato per soli 3 millesimi) e Pecco Bagnaia con le due moto ufficiali della casa di Borgo Panigale e poi Johann Zarco con l'altra Pramac. Al quinto posto Enea Bastianini del Team Gresini, sempre su Ducati, mentre il campione del mondo Fabio Quartararo è solo sesto con la sua Yamaha. Ottavo Luca Marini su VR46. Per trovare un altro produttore che abbia piazzato i primi cinque piloti in qualifica, bisogna tornare indietro di 19 anni, con la Honda a fare la voce grossa a Motegi nel GP del Pacifico.

Le FP3 avevano visto nel pomeriggio parecchi esclusi eccellenti dal Q2 delle qualifiche: da Aleix Espargaro a Binder e Rins, ovvero i primi tre della classifica del Mondiale, che dunque si sono dovuti dare battaglia nel Q1 per poter poi lottare per le prime quattro file della gara di Austin. Dopo i primi 15 minuti hanno superato il taglio Jorge Martin e Alex Rins, mentre molto male è andata ad Aleix Espargaro, fresco vincitore con la sua Aprilia nel GP d'Argentina: lo spagnolo è caduto ed è rimasto appena fuori dal Q2, chiudendo terzo e quindi 13° in griglia giusto davanti al compagno di squadra Vinales.

Molto male ancora Franco Morbidelli che partirà penultimo con la Yamaha, mentre le posizioni degli altri piloti italiani dopo il Q1 hanno visto Andrea Dovizioso 15°, Marco Bezzecchi 18° e Fabio Di Giannantonio 19°. Il Q2 è cominciato male per il nostro Enea Bastianini, scivolato con la sua Ducati ma bravo a rialzarsi. È andata peggio a Fabio Quartararo, costretto a correre ai box per prendere la seconda moto dopo una caduta. Il finale è stato un thriller, con Martin che ha bruciato Miller per un soffio, mentre Bagnaia ha chiuso la prima fila staccato di 0.128 millesimi.

MotoGP GP Austin, la griglia di partenza per la gara di domani

1 J. MARTIN 2:02.039

2 J. MILLER +0.003

3 F. BAGNAIA +0.128

4 J. ZARCO +0.531

5 E. BASTIANINI +0.539

6 F. QUARTARARO +0.595

7 A. RINS +0.655

8 J. MIR +0.908

9 M. MARQUEZ +0.999

10 T. NAKAGAMI +1.015

I risultati del Q1

1 J. MARTIN 2:02.487

2 A. RINS +0.236

3 A. ESPARGARO' +0.435

4 M. VINALES +0.634

5 A. DOVIZIOSO +0.646

6 M. BEZZECCHI +0.841

7 B. BINDER +0.980

8 F. DI GIANNANTONIO +1.089

9 F. MORBIDELLI +1.092

10 M. OLIVEIRA +1.496