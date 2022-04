Aleix Espargaro trionfa nel GP d’Argentina 2022 di MotoGP, primo trionfo per l’Aprilia Aleix Espargaro vince il GP d’Argentina 2022 dopo un bel duello con Jorge Martin sul circuito di Termas de Rio Hondo: primo trionfo per l’Aprilia. Lo spagnolo si porta in testa al Mondiale Piloti.

A cura di Vito Lamorte

Un duello all'ultima staccata. Aleix Espargaro e Jorge Martin hanno dato vita ad un bella battaglia durante il GP d'Argentina 2022 di MotoGP, con il centauro dell'Aprilia che ha conquistato la vittoria sul circuito di Termas de Rio Hondo con una fantastica gara che ha lo portato in vetta alla classifica Piloti.

Alle spalle dei due che si sono affrontati per il primo gradino del podio si è piazzata la Suzuki di Alex Rins. Grande rimonta di Bagnaia, che ha chiuso al 5° posto con la Ducati alle spalle di Mir. Nono posto per Marco Bezzecchi mentre Enea Bastianini ha chiuso la top-ten con la Ducati del Team Gresini. Ritiro per Zarco, Morbidelli e Pol Espargaró.

Dopo aver fallito due tentativi, Espargaro al terzo è riuscito a superare al 21° giro Martin, portandosi al comando a 5 giri dalla fine. La potenza del motore di Noale e la volontà di portare a casa un weekend perfetto, dopo aver centrato la pole, hanno completato la festa Aprilia.

Prima vittoria in top class per Aleix Espargarò che, tra lacrime e gioia, ha festeggiato il primo storico trionfo in MotoGP per la scuderia di Noale: "Sono molto felice, c'è voluto tanto tempo per essere qui ma è stata una gara speciale, la mia numero 200. Avevo il passo, la pressione era tanta perché tutti mi dicevano che sarebbe stato semplice e così non è stato. Avevo una doppia pressione, tutti mi dicevano che avrei vinto, ma per me è tutto nuovo nella gestione".

Momento storico per l'Aprilia, testimoniato anche dalle parole di Massimo Rivola: "È arrivata prima del previsto. Lavorare e crederci, sono felice per il gruppo Piaggio, per i ragazzi di Noale. Molto bello!". Molto bello il gesto di Gigi Dall'Igna, che alla fine delle gara è andato a stringere la mano all'amministratore delegato della squadra Aprilia.

La classifica finale del GP d'Argentina 2022 di MotoGP