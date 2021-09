Formula 1 2021, gli orari TV su TV8 e Sky del GP Olanda a Zandvoort Gli orari TV del GP d’Olanda a Zandvoort, tredicesimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021 : il programma completo con orario di prove libere, qualifiche e gara e programmazione TV di Sky e TV8 in diretta e in differita. Ecco quando e dove vedere da venerdì 3 a domenica 5 settembre tutta l’azione in pista del week end del ritorno della F1 sul circuito olandese dopo 36 anni.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il criticatissimo GP del Belgio il campionato Mondiale di Formula 1 2021 torna subito in pista per il GP d'Olanda, tredicesimo appuntamento stagionale, sul nuovo circuito di Zandvoort in programma da venerdì 3 a domenica 5 settembre con prove libere, qualifiche e gara. Riparte dal tracciato olandese dunque il duello tra il pilota Mercedes Lewis Hamilton, che ha visto ridursi il suo vantaggio in vetta alla classifica piloti, e l'alfiere della Red Bull Max Verstappen, reduce dalla vittoria nella non-gara belga, che per la prima volta in F1 disputerà quindi un Gran Premio di casa. La Ferrari invece torna in pista con Sainz e Leclerc alla ricerca di un riscatto dopo il disastro nelle ultime qualifiche.

Il tredicesimo appuntamento del Mondiale F1 2021 andrà in scena sul circuito di Zandvoort dove non si disputa una gara di Formula 1 da 36 anni. Sarà quindi un tracciato nuovo per tutti i piloti della top-class. Per il week end è previsto il programma tradizionale delle altre gare in calendario: le prime prove libere andranno in scena venerdì 3 settembre 2021, mentre sabato 4 e domenica 5 settembre si proseguirà con qualifiche e gara. Per quanto concerne gli orari TV, il Gp d'Olanda 2021 si potrà vedere in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NOW, ma qualifiche e gara saranno trasmesse in differita anche in chiaro su TV8.

Orari F1 GP Olanda, il programma di libere, qualifiche e gara

Questo il programma del GP d'Olanda, tredicesimo round del campionato Mondiale di Formula 1 2021 che andrà in scena sul circuito di Zandvoort da venerdì 3 a domenica 5 settembre, con tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 3 settembre

FP1: 11:30 – 12:30

FP2: 15:00 – 16:00

FP3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Gran Premio: 15:00

Formula 1 su Sky, orari TV della diretta del GP Olanda a Zandvoort

Come tutti gli appuntamenti del Mondiale di Formula 1 2021 anche il GP d'Olanda a Zandvoort sarà trasmesso in diretta TV e in diretta streaming da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Questo il palinsesto della pay tv per vedere in diretta le tre sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara del GP d'Olanda:

Venerdì 3 settembre – Prove Libere

FP1 (venerdì 3 settembre ore 11:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP2 (venerdì 3 settembre ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP3 (sabato 4 settembre ore 12:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Q1, Q2 e Q3 (sabato 4 settembre ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Gran Premio (domenica 5 settembre ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Zandvoort, dove vederla in chiaro

Il GP d'Olanda di Formula 1 in programma nel week end 3-5 settembre 2021 sul circuito di Zandvoort sarà trasmesso in differita anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) dove sarà possibile seguire le qualifiche e la gara.

Sabato 4 settembre – Qualifiche

Qualifiche (sabato 4 settembre ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:30 (orario da confermare)

Gran Premio (domenica 5 settembre ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:00 (orario da confermare)

Le caratteristiche del circuito di Zandvoort

Una novità per la Formula 1 moderna. Il circuito di Zandvoort, che in passato è stata una delle piste più iconiche del Circus, torna infatti ad ospitare un Gran Premio dopo 36 anni dall'ultima volta. L'impianto sorge a ridosso di una spiaggia di sabbia fine ed il tracciato è caratterizzato da numerosi saliscendi spettacolari. L’odierno circuito di Zandvoort misura 4.252 metri e in gara si percorrono 72 giri, per una distanza complessiva di 306,144 Km. Si tratta di un tracciato "old school", dove occorre coraggio e precisione millimetrica ma dove i sorpassi non sono facilitati. Proprio per ovviare in qualche modo a ciò, nell'ultimo restyling l'ultima curva è stata trasformata in una parabolica di modo che le monoposto possano affrontarla a gran velocità con il DRS aperto e poter poi quindi duellare sul rettilineo principale e alla staccata della prima curva.